https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-anonsirovali-zavershenie-obmena-griven-na-rubli-1043329281.html

Власти Запорожской области анонсировали завершение обмена гривен на рубли

Власти Запорожской области анонсировали завершение обмена гривен на рубли

В настоящее время в Запорожской области курс гривны к рублю установлен на уровне 1,25. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T09:00+0300

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Обменять гривны на рубли в Запорожской области можно будет до 1 апреля 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного правительства Антона Кольцова."Причем, обменять можно как банкноты, так и монеты. Физлица смогут обменять гривну до 1 апреля 2023 года. Пока без ограничения суммы", – сказал Кольцов.Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработана другая схема обмена – они должны будут составлять специальные акты с суммой выручки в гривнах на период до 31 января и предоставить акты в банки до 20 января. Кольцов уточнил, что для организаций также не устанавливается ограничений по суммам и номиналам. После начала военной спецоперации на Украине российские войска установили контроль над Запорожской и Херсонской областями. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых жители региона проголосовали за присоединение к России. Главы регионов и российский президент Владимир Путин подписали договоры о принятии новых территорий в состав федерации 30 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/svo-znachimye-rezultaty-dlya-rossii-i-mira-1043041960.html

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