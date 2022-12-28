Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/borets-za-svobodu-zhizn-i-gibel-nestora-lakoba--1043348725.html
Борец за свободу: жизнь и гибель Нестора Лакоба
Борец за свободу: жизнь и гибель Нестора Лакоба
28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба. 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T09:53+0300
2022-12-28T10:08+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043348003_0:0:802:452_1920x0_80_0_0_1d7409dfc7ec5ae34d62351630f5855d.png
Нестор Аполлонович Лакоба родился 1 мая 1893 года в абхазской трудовой крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района.По окончании школы в 1905 году, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых Нестор Лакоба поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года.В экстремальных общественно-политических условиях, при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестор Лакоба возглавил национально-освободительную борьбу абхазского народа и создание крестьянской армии – дружины "Киараз".17 февраля 1922 года, в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия. На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Нестор Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет.Выдающиеся боевые заслуги Лакоба в борьбе за победу советской власти были высоко оценены советским правительством. Он был награжден орденом Красного Знамени.По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043348003_19:0:635:462_1920x0_80_0_0_ee6dbb245981abbd6be30b10e16d64ec.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Борец за свободу: жизнь и гибель Нестора Лакоба

09:53 28.12.2022 (обновлено: 10:08 28.12.2022)
Подписаться на
НовостиTelegram
28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба.
Нестор Аполлонович Лакоба родился 1 мая 1893 года в абхазской трудовой крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района.
По окончании школы в 1905 году, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых Нестор Лакоба поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.
Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года.
В экстремальных общественно-политических условиях, при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестор Лакоба возглавил национально-освободительную борьбу абхазского народа и создание крестьянской армии – дружины "Киараз".
17 февраля 1922 года, в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия. На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Нестор Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет.
Выдающиеся боевые заслуги Лакоба в борьбе за победу советской власти были высоко оценены советским правительством. Он был награжден орденом Красного Знамени.
По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.
© Foto / музей Нестора Лакоба

Исполнилось 86 лет со дня убийства политического деятеля, революционера и борца за свободу абхазского народа Нестора Лакоба.

Исполнилось 86 лет со дня убийства политического деятеля, революционера и борца за свободу абхазского народа Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
1/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

Исполнилось 86 лет со дня убийства политического деятеля, революционера и борца за свободу абхазского народа Нестора Лакоба.

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он родился в селе Лыхны Гудаутского района в 1893 году.

Он родился в селе Лыхны Гудаутского района в 1893 году. - Sputnik Абхазия
2/18
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он родился в селе Лыхны Гудаутского района в 1893 году.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Лакоба был плохослышащим, его называли Адагәа ("глухой" - прим.)

Лакоба был плохослышащим, его называли Адагәа (&quot;глухой&quot; - прим.) - Sputnik Абхазия
3/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

Лакоба был плохослышащим, его называли Адагәа ("глухой" - прим.)

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он с юных лет был сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране.

Он с юных лет был сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране. - Sputnik Абхазия
4/18
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он с юных лет был сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране.

© Foto / из личного архива Батала Джапуа

В 1911 году его даже исключили из Тифлисского духовного училища за революционную пропаганду.

В 1911 году его даже исключили из Тифлисского духовного училища за революционную пропаганду. - Sputnik Абхазия
5/18
© Foto / из личного архива Батала Джапуа

В 1911 году его даже исключили из Тифлисского духовного училища за революционную пропаганду.

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Лакоба стоял в одном ряду с самыми видными политиками СССР. На фото Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Агасий Ханджян на партийной конференции в 1935 году.

Лакоба стоял в одном ряду с самыми видными политиками СССР. На фото Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Агасий Ханджян на партийной конференции в 1935 году. - Sputnik Абхазия
6/18
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Лакоба стоял в одном ряду с самыми видными политиками СССР. На фото Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Агасий Ханджян на партийной конференции в 1935 году.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Сергей Орджоникидзе, Семен Буденный, Георгий Пятаков и Нестор Лакоба.

Сергей Орджоникидзе, Семен Буденный, Георгий Пятаков и Нестор Лакоба. - Sputnik Абхазия
7/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

Сергей Орджоникидзе, Семен Буденный, Георгий Пятаков и Нестор Лакоба.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Нестор Лакоба мог водить американские машины...

Нестор Лакоба мог водить американские машины... - Sputnik Абхазия
8/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

Нестор Лакоба мог водить американские машины...

© Foto / музей Нестора Лакоба

... и даже не боялся сесть за штурвал самолета.

... и даже не боялся сесть за штурвал самолета. - Sputnik Абхазия
9/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

... и даже не боялся сесть за штурвал самолета.

© Foto / Из книги Надежды Лютахиной "Сария возвращается домой"

17 февраля 1922 года Лакоба был избран председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии.

На фото - водитель Лакоба и Сария Лакоба.

17 февраля 1922 года Лакоба был избран председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии.На фото - водитель Лакоба и Сария Лакоба. - Sputnik Абхазия
10/18
© Foto / Из книги Надежды Лютахиной "Сария возвращается домой"

17 февраля 1922 года Лакоба был избран председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии.

На фото - водитель Лакоба и Сария Лакоба.

© Foto / из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба”

Супругой Нестора была красавица Сария Джих-оглы.

Супругой Нестора была красавица Сария Джих-оглы. - Sputnik Абхазия
11/18
© Foto / из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба”

Супругой Нестора была красавица Сария Джих-оглы.

© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия

Она убежала из родительского дома вместе с абхазским революционером в 15 лет.

Она убежала из родительского дома вместе с абхазским революционером в 15 лет. - Sputnik Абхазия
12/18
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия

Она убежала из родительского дома вместе с абхазским революционером в 15 лет.

© Foto / Из книги Надежды Лютахиной "Сария возвращается домой"

Жизнь Сарии сложилась трагически – после смерти мужа она была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году.

Жизнь Сарии сложилась трагически – после смерти мужа она была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году. - Sputnik Абхазия
13/18
© Foto / Из книги Надежды Лютахиной "Сария возвращается домой"

Жизнь Сарии сложилась трагически – после смерти мужа она была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году.

© Foto / Дом-музей Лакоба

У Нестора и Сарии был сын, Рауф.

У Нестора и Сарии был сын, Рауф. - Sputnik Абхазия
14/18
© Foto / Дом-музей Лакоба

У Нестора и Сарии был сын, Рауф.

© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия

Он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме.

Он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме. - Sputnik Абхазия
15/18
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия

Он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме.

© Foto / музей Нестора Лакоба

По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало его отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.

По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало его отравление на ужине в доме Лаврентия Берия. - Sputnik Абхазия
16/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало его отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Официально было объявлено, что причиной смерти политика стал сердечный приступ.

На фото Берия помогает нести гроб с телом Нестора Лакоба.

Официально было объявлено, что причиной смерти политика стал сердечный приступ. На фото Берия помогает нести гроб с телом Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
17/18
© Foto / музей Нестора Лакоба

Официально было объявлено, что причиной смерти политика стал сердечный приступ.

На фото Берия помогает нести гроб с телом Нестора Лакоба.

© Foto / Абхазский Государственный Музей

Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор.

Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор. - Sputnik Абхазия
18/18
© Foto / Абхазский Государственный Музей

Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0