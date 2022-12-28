https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/ekspert-voennaya-pobeda-ukrainy-nevozmozhna-i-zelenskiy-ob-etom-znaet--1043381952.html

Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает

Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает

Наступающий год действительно решит судьбу Украины, но, наверное, не так, как предполагает Зеленский, отметил российский эксперт Николай Межевич. 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T17:43+0300

2022-12-28T17:43+0300

2022-12-28T17:43+0300

радио

подкасты

подкасты спецоперация россии в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1c/1043381589_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a7efb3d7cef2b39cdf92ae6a80b4d80f.jpg

Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает

Президент Украины Зеленский в видеобращении назвал наступающий 2023 год решающим в противостоянии с Россией, и с этим мнением можно согласиться, отметил в комментарии Sputnik известный российский эксперт, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич."Зеленский находится в очевидном тупике. Основной ресурс, которого ему не хватает, это не оружие, и не люди. Ему не хватает времени. Время работает на Российскую Федерацию", - рассуждает эксперт.По словам Межевича, дело не в том, что в России запускается механизм военно-экономической мобилизации, более важно то, что начинается реализация комплекса мер по наведению определенного порядка во всех областях общественной и государственной жизни, и результаты этого будут видны в 2023 году."Военная победа Украины невозможна, кстати, президент Украины об этом знает лучше всех. Его задача очевидна: если нет военной победы, то хорошо бы победить в дипломатической расторговке, и, конечно, в пиар-кампании, здесь Зеленский очевидный лидер, но здесь лишь до определенного времени телевизор может обманывать холодильник, но в последствии холодильник все наверстает", - уверен Межевич.Почему Украина ― лишь повод для большой перестановки в международных отношениях, вы узнаете в комментарии известного российского эксперта Николая Межевича на радио Sputnik Беларусь.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио