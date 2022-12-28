https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/ekspert-voennaya-pobeda-ukrainy-nevozmozhna-i-zelenskiy-ob-etom-znaet--1043381952.html
Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает
Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает
Наступающий год действительно решит судьбу Украины, но, наверное, не так, как предполагает Зеленский, отметил российский эксперт Николай Межевич. 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T17:43+0300
2022-12-28T17:43+0300
2022-12-28T17:43+0300
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Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает
Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает
Президент Украины Зеленский в видеобращении назвал наступающий 2023 год решающим в противостоянии с Россией, и с этим мнением можно согласиться, отметил в комментарии Sputnik известный российский эксперт, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич."Зеленский находится в очевидном тупике. Основной ресурс, которого ему не хватает, это не оружие, и не люди. Ему не хватает времени. Время работает на Российскую Федерацию", - рассуждает эксперт.По словам Межевича, дело не в том, что в России запускается механизм военно-экономической мобилизации, более важно то, что начинается реализация комплекса мер по наведению определенного порядка во всех областях общественной и государственной жизни, и результаты этого будут видны в 2023 году."Военная победа Украины невозможна, кстати, президент Украины об этом знает лучше всех. Его задача очевидна: если нет военной победы, то хорошо бы победить в дипломатической расторговке, и, конечно, в пиар-кампании, здесь Зеленский очевидный лидер, но здесь лишь до определенного времени телевизор может обманывать холодильник, но в последствии холодильник все наверстает", - уверен Межевич.Почему Украина ― лишь повод для большой перестановки в международных отношениях, вы узнаете в комментарии известного российского эксперта Николая Межевича на радио Sputnik Беларусь.
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подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Эксперт: военная победа Украины невозможна, и Зеленский об этом знает
Наступающий год действительно решит судьбу Украины, но, наверное, не так, как предполагает Зеленский, отметил российский эксперт Николай Межевич.
Президент Украины Зеленский в видеобращении назвал наступающий 2023 год решающим в противостоянии с Россией, и с этим мнением можно согласиться, отметил в комментарии Sputnik известный российский эксперт, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
"Зеленский находится в очевидном тупике. Основной ресурс, которого ему не хватает, это не оружие, и не люди. Ему не хватает времени. Время работает на Российскую Федерацию", - рассуждает эксперт.
По словам Межевича, дело не в том, что в России запускается механизм военно-экономической мобилизации, более важно то, что начинается реализация комплекса мер по наведению определенного порядка во всех областях общественной и государственной жизни, и результаты этого будут видны в 2023 году.
"Военная победа Украины невозможна, кстати, президент Украины об этом знает лучше всех. Его задача очевидна: если нет военной победы, то хорошо бы победить в дипломатической расторговке, и, конечно, в пиар-кампании, здесь Зеленский очевидный лидер, но здесь лишь до определенного времени телевизор может обманывать холодильник, но в последствии холодильник все наверстает", - уверен Межевич.
Почему Украина ― лишь повод для большой перестановки в международных отношениях, вы узнаете в комментарии известного российского эксперта Николая Межевича на радио Sputnik Беларусь
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