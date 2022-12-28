https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/glavnye-itogi-fedotov-rasskazal-o-rabote-rossotrudnichestva-v-abkhazii-v-2022-godu-1043385924.html

Главные итоги: Федотов рассказал о работе Россотрудничества в Абхазии в 2022 году

Главные итоги: Федотов рассказал о работе Россотрудничества в Абхазии в 2022 году

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал в пресс-центре Sputnik о работе в области науки, культуры, спорта и... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T19:55+0300

2022-12-28T19:55+0300

2022-12-28T19:55+0300

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россотрудничество в абхазии

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Работу, проведенную Россотрудничеством в Абхазии, Дмитрий Федотов назвал достаточно успешной. Он отметил, что в течение года проводились различные мероприятия в области образования и науки.Из самого последнего - с 23 декабря Русский дом запустил квотную кампанию на поступление в российские вузы.Кроме того, Россотрудничество провело в республике большое количество выставок, конкурсов и викторин, форумов и спортивных соревнований. Подробнее о том, какие мероприятия прошли в Абхазии и кто в них участвовал, смотрите в видео Sputnik.

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