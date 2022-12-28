https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/posrednik-adzhba-o-zadolzhennosti-pered-rossiey-sotsialnykh-vyplatakh-i-pensiyakh-----1043371109.html
Посредник: Аджба о задолженности перед Россией, социальных выплатах и пенсиях
Посредник: Аджба о задолженности перед Россией, социальных выплатах и пенсиях
Об итогах работы за 2022 год, когда в Абхазии может появиться новая система пенсионного обеспечения, как взаимодействуют абхазские и российские специалисты в... 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T14:45+0300
2022-12-28T14:45+0300
2022-12-28T14:56+0300
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Посредник: Аджба о задолженности перед Россией, социальных выплатах и пенсиях
Посредник: Аджба о задолженности перед Россией, социальных выплатах и пенсиях
Руслан Аджба прокомментировал вопрос задолженности перед Пенсионным фондом России. После кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, из-за чего были выплачены излишние суммы."После того как мы приостановили выплаты пенсии по картам Апра, есть возможность выявить лицо, которое осуществляет незаконное действие. В основном суммы образовались за период с 2015 по 2020 год. Нам пришлось вносить изменения в соглашение, подписать протокол, который был ратифицирован в Парламенте, и Абхазия, в данном случае министерство, будет нести ответственность. Источник возврата мы еще не определили, но в тоже время у нас есть право взыскивать эти средства с нарушителей", – сказал Аджба.Министр социального обеспечения также рассказал о работе ведомства с Минтруда России по вопросу гармонизации законодательств стран. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, пенсионный фонд рф, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф, аудио
подкасты, посредник, пенсионный фонд рф, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф, аудио
Посредник: Аджба о задолженности перед Россией, социальных выплатах и пенсиях
14:45 28.12.2022 (обновлено: 14:56 28.12.2022)
Об итогах работы за 2022 год, когда в Абхазии может появиться новая система пенсионного обеспечения, как взаимодействуют абхазские и российские специалисты в этом вопросе, в эфире радио Sputnik рассказал министр социального обеспечения Руслан Аджба.
Руслан Аджба прокомментировал вопрос задолженности перед Пенсионным фондом России. После кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, из-за чего были выплачены излишние суммы.
"После того как мы приостановили выплаты пенсии по картам Апра, есть возможность выявить лицо, которое осуществляет незаконное действие. В основном суммы образовались за период с 2015 по 2020 год. Нам пришлось вносить изменения в соглашение, подписать протокол, который был ратифицирован в Парламенте, и Абхазия, в данном случае министерство, будет нести ответственность. Источник возврата мы еще не определили, но в тоже время у нас есть право взыскивать эти средства с нарушителей", – сказал Аджба.
Министр социального обеспечения также рассказал о работе ведомства с Минтруда России по вопросу гармонизации законодательств стран.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.