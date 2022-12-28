https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-i-piliya-ob-osobykh-ekonomicheskikh-zonakh--1043203389.html

Такие обстоятельства: Мирцхулава и Пилия об особых экономических зонах

Такие обстоятельства: Мирцхулава и Пилия об особых экономических зонах

В Абхазии с 2015 года действует закон об особых экономических зонах. Как он работает, на какой эффект рассчитывали его разработчики, как экономические зоны... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Мирцхулава и Пилия об особых экономических зонах Такие обстоятельства: Мирцхулава и Пилия об особых экономических зонах

В Абхазии с 2015 года действует закон об особых экономических зонах. Как он работает, на какой эффект рассчитывали его разработчики, как экономические зоны могут влиять на экономику и что на практике, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава и глава администрации Галского района Константин Пилия. На парламентском заседании 13 декабря в первом чтении был принят проект закона, согласно которому в Абхазии могут появиться новые сельскохозяйственные экономические зоны. В республике формально уже существуют две экономические особые зоны – "Амра" в Галском районе – и "Скурча" в Очамчырском районе.По словам экономиста Центра социально-экономических исследований Абхазии Илоны Мирцхулава, одной из проблем фактического нефункционирования особых экономических зон в республике является непризнание Абхазии мировым сообществом, так как основная идея зон – привлечение иностранных инвестиций. Подробнее о том, что такое особая экономическая зона, какие привилегии она дает предпринимателями и почему на практике в Абхазии еще ничего не заработало, слушайте в аудиофайле.

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