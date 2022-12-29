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Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района

Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района

Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о том, каким выдался год для района, какие вопросы придется... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района

В 2022 году в Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы были отремонтированы дороги, насосная станция, строился полигон для твердых бытовых отходов. Район стал зарабатывать больше денег, сообщил Барателия. В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 млрд руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест.Подробности слушайте в аудиофайле.

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