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Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района
Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района
Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о том, каким выдался год для района, какие вопросы придется... 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T14:41+0300
2022-12-29T14:41+0300
2022-12-29T14:42+0300
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Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района
Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района
В 2022 году в Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы были отремонтированы дороги, насосная станция, строился полигон для твердых бытовых отходов. Район стал зарабатывать больше денег, сообщил Барателия. В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 млрд руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, аудио
Главный четверг: Барателия об итогах года Гулрыпшского района
14:41 29.12.2022 (обновлено: 14:42 29.12.2022)
Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о том, каким выдался год для района, какие вопросы придется решать уже в 2023 году.
В 2022 году в Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы были отремонтированы дороги, насосная станция, строился полигон для твердых бытовых отходов. Район стал зарабатывать больше денег, сообщил Барателия.
В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 млрд руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест.
Подробности слушайте в аудиофайле
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