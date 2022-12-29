https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/khintba-rabote-rusdrama-esli-zritel-golosuet-rublem-znachit-my-delaem-chto-to-nuzhnoe-1043336292.html
Хинтба о работе РУСДРАМа: если зритель голосует рублем, значит, мы делаем что-то нужное
Хинтба о работе РУСДРАМа: если зритель голосует рублем, значит, мы делаем что-то нужное
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы театра в 2022 году и рассказал о планах на новый год. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T10:15+0300
2022-12-29T10:15+0300
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Хинтба работе РУСДРАМа: если зритель голосует рублем, значит мы делаем что-то нужное
Хинтба работе РУСДРАМа: если зритель голосует рублем, значит мы делаем что-то нужное
"Основной итог – это невероятно много работы. В принципе, для театра работать в таком режиме, в каком работаем мы, – это то, что необходимо для поддержания хорошей творческой формы, чтобы театральный организм был здоровым. Мы в этом году перешли на ежедневный режим показа спектаклей. Мы открылись в начале февраля и до конца года сыграем 240 спектаклей. Это колоссальный результат. Такого количества спектаклей ни один театр в истории Абхазии не играл, даже во времена расцвета абхазского театра в советское время. Это главный итог. А также то, что при всех сложностях этого года мы выпустили 10 премьерных спектаклей", – рассказал Хинтба. По его мнению, важнейшим показателем эффективности работы театра и правильности пути, который избран театром, является посещаемость спектаклей. "Другого показателя не существует. Если зритель голосует рублем, значит, мы делаем что-то правильное, нужное и необходимое", – отметил Ираклий Хинтба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, русдрам, театр, искусство, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, русдрам, театр, искусство, аудио
Хинтба о работе РУСДРАМа: если зритель голосует рублем, значит, мы делаем что-то нужное
10:15 29.12.2022 (обновлено: 10:40 29.12.2022)
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы театра в 2022 году и рассказал о планах на новый год.
"Основной итог – это невероятно много работы. В принципе, для театра работать в таком режиме, в каком работаем мы, – это то, что необходимо для поддержания хорошей творческой формы, чтобы театральный организм был здоровым. Мы в этом году перешли на ежедневный режим показа спектаклей. Мы открылись в начале февраля и до конца года сыграем 240 спектаклей. Это колоссальный результат. Такого количества спектаклей ни один театр в истории Абхазии не играл, даже во времена расцвета абхазского театра в советское время. Это главный итог. А также то, что при всех сложностях этого года мы выпустили 10 премьерных спектаклей", – рассказал Хинтба.
По его мнению, важнейшим показателем эффективности работы театра и правильности пути, который избран театром, является посещаемость спектаклей.
"Другого показателя не существует. Если зритель голосует рублем, значит, мы делаем что-то правильное, нужное и необходимое", – отметил Ираклий Хинтба.
Подробности слушайте в аудиофайле.