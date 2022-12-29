https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/obzor-tsen-na-rynke-sukhuma-dekabrya-2022-vs-dekabr-2020--1043385060.html
Обзор цен на рынке Сухума: декабрь 2022 vs декабрь 2020
Обзор цен на рынке Сухума: декабрь 2022 vs декабрь 2020
Информационное агентство Sputnik Абхазия подоготовило обзор цен на рынке Сухума и сравнило их с ценами аналогичного периода 2020 года. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T10:55+0300
2022-12-29T10:55+0300
2022-12-29T11:32+0300
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В этом году цены на некоторые продукты стали меньше. К примеру, средняя цена за килограмм огурцов в 2020 году составляла 156 рублей, а в этом – на шесть рублей меньше. На три рубля дешевле обойдутся и помидоры – 120 рублей за килограмм.Подешевели в этом году мандарины – в среднем 33 рубля за килограмм, в 2020 году они стоили 46 рублей. Подорожало киви, так как в этом году урожай не такой большой, за килограмм 80 рублей, это на 30 рублей больше цен 2020 года.Сильно изменились цены на молочные продукты. Если в 2020 году первый сыр в среднем стоил 396 рублей, то в этом году 600 рублей, сулугун подорожал более чем на 30 рублей – 680 рублей, копченый сыр – 900 рублей.
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инфографика, обзор цен на рынке сухума, абхазия, мультимедиа, общество, экономика, сухум, инфографика
инфографика, обзор цен на рынке сухума, абхазия, мультимедиа, общество, экономика, сухум, инфографика
Обзор цен на рынке Сухума: декабрь 2022 vs декабрь 2020
10:55 29.12.2022 (обновлено: 11:32 29.12.2022)
Информационное агентство Sputnik Абхазия подоготовило обзор цен на рынке Сухума и сравнило их с ценами аналогичного периода 2020 года.
В этом году цены на некоторые продукты стали меньше. К примеру, средняя цена за килограмм огурцов в 2020 году составляла 156 рублей, а в этом – на шесть рублей меньше. На три рубля дешевле обойдутся и помидоры – 120 рублей за килограмм.
Подешевели в этом году мандарины – в среднем 33 рубля за килограмм, в 2020 году они стоили 46 рублей. Подорожало киви, так как в этом году урожай не такой большой, за килограмм 80 рублей, это на 30 рублей больше цен 2020 года.
Сильно изменились цены на молочные продукты. Если в 2020 году первый сыр в среднем стоил 396 рублей, то в этом году 600 рублей, сулугун подорожал более чем на 30 рублей – 680 рублей, копченый сыр – 900 рублей.