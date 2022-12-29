https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/ot-selskogo-khozyaystva-k-turizmu-kak-proshel-2022-god-dlya-gulrypshskogo-rayona-1043403662.html
От сельского хозяйства к туризму: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района
От сельского хозяйства к туризму: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района
2022 год стал финансово успешным для Гулрыпшского района. Бюджет, по итогам 11 месяцев, выполняется с профицитом на 12-15%, что дает в следующем году свободные... 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T20:20+0300
2022-12-29T20:20+0300
2022-12-29T20:20+0300
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Это стало возможным благодаря качественной работе налоговой службы. По словам главы района Аслана Барателия, был выявлен ряд объектов, которые уклонялись от уплаты налогов.Бюджет 2023 года особо не отличается от 2022-го. Разве что на 2,5% уменьшаются дотаций из республиканского бюджета. По словам Барателия, район постепенно сокращает дотаций, так как с 2020 года наблюдается рост собственных доходов на 56 млн.руб.В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 млрд. руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, гулрыпшский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, гулрыпшский район, видео
От сельского хозяйства к туризму: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района
2022 год стал финансово успешным для Гулрыпшского района. Бюджет, по итогам 11 месяцев, выполняется с профицитом на 12-15%, что дает в следующем году свободные 12-13 млн руб.
Это стало возможным благодаря качественной работе налоговой службы. По словам главы района Аслана Барателия, был выявлен ряд объектов, которые уклонялись от уплаты налогов.
Бюджет 2023 года особо не отличается от 2022-го. Разве что на 2,5% уменьшаются дотаций из республиканского бюджета. По словам Барателия, район постепенно сокращает дотаций, так как с 2020 года наблюдается рост собственных доходов на 56 млн.руб.
В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 млрд. руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест.