https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/ot-selskogo-khozyaystva-k-turizmu-kak-proshel-2022-god-dlya-gulrypshskogo-rayona-1043403662.html

От сельского хозяйства к туризму: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района

От сельского хозяйства к туризму: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района

2022 год стал финансово успешным для Гулрыпшского района. Бюджет, по итогам 11 месяцев, выполняется с профицитом на 12-15%, что дает в следующем году свободные... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T20:20+0300

2022-12-29T20:20+0300

2022-12-29T20:20+0300

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Это стало возможным благодаря качественной работе налоговой службы. По словам главы района Аслана Барателия, был выявлен ряд объектов, которые уклонялись от уплаты налогов.Бюджет 2023 года особо не отличается от 2022-го. Разве что на 2,5% уменьшаются дотаций из республиканского бюджета. По словам Барателия, район постепенно сокращает дотаций, так как с 2020 года наблюдается рост собственных доходов на 56 млн.руб.В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 млрд. руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест.

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