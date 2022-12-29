https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-abkhazii-v-okonchatelnom-chtenii-utverdil-byudzhety-trekh-fondov-na-2023-god-1043395174.html

Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты трех фондов на 2023 год

Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты трех фондов на 2023 год

В четверг, 29 декабря, состоялось заседание Парламента Абхазии. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T13:41+0300

2022-12-29T13:41+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонда социального страхования и охраны труда, Фонда репатриации на 2023 год.В 2023 году максимальный размер пособий, выплачиваемых Фондом соцстрахования и охраны труда, в месяц не может превышать:

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