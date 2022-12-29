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Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты трех фондов на 2023 год
Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты трех фондов на 2023 год
В четверг, 29 декабря, состоялось заседание Парламента Абхазии. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T13:41+0300
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2022-12-29T14:17+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонда социального страхования и охраны труда, Фонда репатриации на 2023 год.В 2023 году максимальный размер пособий, выплачиваемых Фондом соцстрахования и охраны труда, в месяц не может превышать:
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парламент абхазии, абхазия
парламент абхазии, абхазия
Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты трех фондов на 2023 год
13:41 29.12.2022 (обновлено: 14:17 29.12.2022)
В четверг, 29 декабря, состоялось заседание Парламента Абхазии.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении утвердил бюджеты Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонда социального страхования и охраны труда, Фонда репатриации на 2023 год.
Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии —199,6 миллиона рублей;
Фонд соцстрахования и охраны труда – 163,9 миллиона рублей.
Фонд репатриации в 2023 году составит 239, 85 миллиона рублей.
В 2023 году максимальный размер пособий, выплачиваемых Фондом соцстрахования и охраны труда, в месяц не может превышать:
15 110 рублей – по временной нетрудоспособности,
20 192 – по беременности и родам.