https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-popravki-v-zakon-o-prazdnichnykh-i-pamyatnykh-dnyakh-1043399640.html
Парламент принял в окончательном чтении поправки в закон о праздничных и памятных днях
Парламент принял в окончательном чтении поправки в закон о праздничных и памятных днях
Право назначать праздничные рабочие дни осталось за депутатами. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T16:20+0300
2022-12-29T16:20+0300
2022-12-29T17:37+0300
в абхазии
парламент абхазии
новый год в абхазии
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия".7 января, Рождество, остается праздничным выходным днем.Документ изменит название праздника "День сотворения мира", отмечаемого 14 января, на "Ажьырныхуа" ("Традиционный религиозный праздник абхазов").Об определении дня празднования Курбан ныхэа теперь будет необходимо сообщать не позднее чем за десять календарных дней, ранее было не позднее чем за три месяца.
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MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, новый год в абхазии
парламент абхазии, новый год в абхазии
Парламент принял в окончательном чтении поправки в закон о праздничных и памятных днях
16:20 29.12.2022 (обновлено: 17:37 29.12.2022)
Право назначать праздничные рабочие дни осталось за депутатами.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия".
Согласно документу, 31 декабря, период с 1 по 6 января и 8 января планируют сделать выходными праздничными днями в Абхазии.
7 января, Рождество, остается праздничным выходным днем.
Документ изменит название праздника "День сотворения мира", отмечаемого 14 января, на "Ажьырныхуа" ("Традиционный религиозный праздник абхазов").
Об определении дня празднования Курбан ныхэа теперь будет необходимо сообщать не позднее чем за десять календарных дней, ранее было не позднее чем за три месяца.