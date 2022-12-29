https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-popravki-v-zakon-o-prazdnichnykh-i-pamyatnykh-dnyakh-1043399640.html

Парламент принял в окончательном чтении поправки в закон о праздничных и памятных днях

Парламент принял в окончательном чтении поправки в закон о праздничных и памятных днях

Право назначать праздничные рабочие дни осталось за депутатами. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T16:20+0300

2022-12-29T16:20+0300

2022-12-29T17:37+0300

в абхазии

парламент абхазии

новый год в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/07/1043015986_0:134:1445:947_1920x0_80_0_0_c76ba0d93c7d6104a02a5cb26de22138.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия".7 января, Рождество, остается праздничным выходным днем.Документ изменит название праздника "День сотворения мира", отмечаемого 14 января, на "Ажьырныхуа" ("Традиционный религиозный праздник абхазов").Об определении дня празднования Курбан ныхэа теперь будет необходимо сообщать не позднее чем за десять календарных дней, ранее было не позднее чем за три месяца.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

парламент абхазии, новый год в абхазии