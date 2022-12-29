https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-ob-uregulirovanii-voprosov-dvoynogo-grazhdanstva-1043393020.html

Парламент ратифицировал Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства

Парламент ратифицировал Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент ратифицировал Соглашение между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.Соглашение направлено на регулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и России, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.При этом условия приема в гражданство РФ, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений в соответствии с Соглашением устанавливаются президентом России.Соглашение устанавливает порядок определения гражданства детей в возрасте до 14 лет, а также порядок изменения или выбор гражданства ребенка в случаях, когда ребенок является гражданином Республики Абхазия и Российской Федерации.

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