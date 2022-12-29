Парламент ратифицировал Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства
12:25 29.12.2022 (обновлено: 12:44 29.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в парламенте 29-12-2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую за шесть месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить его действие.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент ратифицировал Соглашение между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Соглашение направлено на регулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и России, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.
Соглашение закрепляет право граждан одной Стороны без отказа от имеющегося гражданства этой Стороны приобретать гражданство другой Стороны.
Соглашение регулирует вопросы социального обеспечения, образования, медицинского обслуживания, прохождения обязательной военной службы лицами, состоящими в гражданстве Республики Абхазия и Российской Федерации.
Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание, в соответствии с законодательством той Стороны, на территории которой оно постоянно проживает, если иное не предусмотрено законодательством одной из Сторон или международными договорами, действующими в отношении между Сторонами.
Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва.
Прохождение лицом обязательной военной службы на территории одного государства освобождает от призыва на военную службу на территории другого государства.
Соглашение включает в себя положения и об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.
Россия предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
При этом условия приема в гражданство РФ, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений в соответствии с Соглашением устанавливаются президентом России.
Соглашение устанавливает порядок определения гражданства детей в возрасте до 14 лет, а также порядок изменения или выбор гражданства ребенка в случаях, когда ребенок является гражданином Республики Абхазия и Российской Федерации.