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Парламент утвердил в окончательном чтении проект Республиканского бюджета на 2023 год

Парламент утвердил в окончательном чтении проект Республиканского бюджета на 2023 год

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении проект Республиканского бюджета на 2023 год. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T15:01+0300

2022-12-29T15:01+0300

2022-12-29T15:02+0300

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении проект Республиканского бюджета на 2023 год. Общий объем доходов госбюджета - 12,512 млрд руб Общий объем расходов госбюджета - 14,188 млрд руб Дефицит госбюджета - 1,676 млрд руб Общий объем доходов республиканского бюджета - 9,622 млрд руб В том числе финансовая помощь России:Общий объем расходов республиканского бюджета - 11,298 млрд руб Дефицит республиканского бюджета - 1,676 млрд рубСогласно документу, утвержден верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года в сумме 800 тыс руб, верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2024 года в сумме 1, 107 млрд руб, программа республиканского внутреннего заимствования на 2023 год утверждена в сумме 800 тыс руб. По доходной части увеличены доходы:По расходной части увеличены расходы: В первом варианте проекта бюджета средства для распределения жителей аварийного дома на улице Назадзе в Сухуме составили 350 млн руб, в поправках средства сократились до 330. Десять млн руб будут направлены на функционирование Верховного суда Абхазии, судов Сухума, районов республики и Военного суда. Из расходной части исключены расходы в сумме 56 млн руб на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутского районе.

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