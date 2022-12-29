Парламент утвердил в окончательном чтении проект Республиканского бюджета на 2023 год
15:01 29.12.2022 (обновлено: 15:02 29.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в парламенте 29-12-2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении проект Республиканского бюджета на 2023 год.
Общий объем доходов госбюджета - 12,512 млрд руб
Общий объем расходов госбюджета - 14,188 млрд руб
Дефицит госбюджета - 1,676 млрд руб
Общий объем доходов республиканского бюджета - 9,622 млрд руб
В том числе финансовая помощь России:
в целях социально-экономического развития Абхазии - 3,734 млрд руб,
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы - 1,215 млрд руб,
на финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы - 180 млн руб
Общий объем расходов республиканского бюджета - 11,298 млрд руб
Дефицит республиканского бюджета - 1,676 млрд руб
Согласно документу, утвержден верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года в сумме 800 тыс руб, верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2024 года в сумме 1, 107 млрд руб, программа республиканского внутреннего заимствования на 2023 год утверждена в сумме 800 тыс руб.
По доходной части увеличены доходы:
на 30 млн руб объем поступлений НДС на товары, ввозимые в Абхазию
на 20 млн руб - объем поступления акцизов по подакцизным товарам
на 50 млн руб - объем поступления НДС на товары, реализуемые в Абхазии
на 43 млн руб - объем поступлений по таможенным платежам
на 40 млн руб - объем поступлений арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование Республиканского имущества
на 76 млн руб - объем доходов от приватизации госсобственности
на 30 млн руб - объем получения платежей при пользовании водными и биологическими ресурсами.
По расходной части увеличены расходы:
на 164 млн руб на ассигнования национальной обороны,
на 100 млн руб на вооружение и технику,
на 64 млн руб на повышение зарплат сотрудникам Минобороны
на 50 млн руб дотации "Черноморэнерго", которые составляют 150 млн руб, дотации пойдут на приобретение приборов учета.
на 700 тыс руб средства на спортивные мероприятия,
на 1 млн руб средства для оказания помощи Реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями,
на 30 млн руб межбюджетный трансферт Сухумскому району увеличен,
на 21 млн руб Ткуарчалскому району на реконструкцию парка,
на 27 млн руб Сухуму,
на 32, 235 млн руб ассигнования для Парламента Абхазии
В первом варианте проекта бюджета средства для распределения жителей аварийного дома на улице Назадзе в Сухуме составили 350 млн руб, в поправках средства сократились до 330.
Десять млн руб будут направлены на функционирование Верховного суда Абхазии, судов Сухума, районов республики и Военного суда.
Из расходной части исключены расходы в сумме 56 млн руб на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутского районе.