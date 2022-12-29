https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/putin-podpisal-zakon-o-pozhiznennom-lishenii-svobody-za-sodeystvie-diversiyam-1043401271.html
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T17:55+0300
2022-12-29T17:55+0300
2022-12-29T17:55+0300
россия
владимир путин
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.Первая статья — "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) — предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от 10 до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.По второй статье тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.По третьей статье участникам диверсионных сообществ грозит от пяти до десяти лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. А за организацию сообщества (руководство, пропаганду и поддержку диверсий) — от 15 лет и до пожизненного заключения.Закон вступает в силу со дня опубликования.
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik
. Президент России Владимир Путин подписал закон
о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.
Он дополняет Уголовный кодекс тремя новыми статьями: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".
Первая статья — "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) — предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от 10 до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
По второй статье тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.
По третьей статье участникам диверсионных сообществ грозит от пяти до десяти лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. А за организацию сообщества (руководство, пропаганду и поддержку диверсий) — от 15 лет и до пожизненного заключения.
Закон вступает в силу со дня опубликования.