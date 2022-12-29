https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/rossiyskie-voyska-zanyali-novye-rubezhi-na-donetskom-napravlenii-1043397649.html
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T15:40+0300
2022-12-29T15:40+0300
2022-12-29T16:28+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря."Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — говорится в документе.Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
15:40 29.12.2022 (обновлено: 16:28 29.12.2022)
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik.
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке
о ходе специальной военной операции от 29 декабря.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — говорится в документе.
Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".