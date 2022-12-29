https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/shapovalov-o-zayavlenii-glavy-mid-germanii-podderzhka-natsizma-1043393429.html

Шаповалов о заявлении главы МИД Германии: поддержка нацизма

Шаповалов о заявлении главы МИД Германии: поддержка нацизма

Власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией, заявила глава МИД страны Анналена Бербок в одном из своих интервью. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T18:31+0300

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Шаповалов о заявлении главы МИД Германии: поддержка нацизма Шаповалов о заявлении главы МИД Германии: поддержка нацизма

Власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией, заявила глава МИД страны Анналена Бербок в одном из своих интервью.По словам директора Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимира Шаповалова, этим заявлением Бербок еще раз продемонстрировала, что Германия возвращается к нацистской политике Гитлера."Сейчас Германия, к сожалению, скатывается к такой же политике. Об этом свидетельствуют, например, обвинения Германией Советского Союза в геноциде в отношении Украины в начале 30-х годов, в так называемом голодоморе. В этом же ряду стоит беспрецедентное голосование Германии против российской резолюции по осуждению нацизма, фактически Германия этим голосованием признала тот факт, что она поддерживает нацизм. И в этом же ряду – данное заявление Бербок", – сказал Шаповалов в эфире радио Sputnik.Для Москвы, добавил эксперт, это важный аргумент для того, чтобы не развивать в ближайшее время дружеские отношения с Берлином до тех пор, пока там не изменят свою позицию.

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