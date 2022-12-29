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Умер композитор Эдуард Артемьев
Умер композитор Эдуард Артемьев
Советский и российский композитор Эдуард Николаевич Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T22:23+0300
2022-12-29T22:23+0300
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музыка
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Умер народный артист России, композитор Эдуард Артемьев.Артемьев был известен в первую очередь как создатель авангардистских композиций "Мозаика" (1967), "Двенадцать взглядов на мир" (1969), "Ода доброму вестнику" (1980), "Три взгляда на революцию" (1989), симфоний "Семь врат в мир Сатори" (1974) и "Пилигримы" (1982).В начале 1960-х годов электронными опытами Артемьева заинтересовались кинематографисты. Первой картиной Артемьева стал фильм "Мечте навстречу" (1963).
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культура, россия, музыка
Умер композитор Эдуард Артемьев
22:23 29.12.2022 (обновлено: 22:24 29.12.2022)
Советский и российский композитор Эдуард Николаевич Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Умер народный артист России, композитор Эдуард Артемьев.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей.
Артемьев был известен в первую очередь как создатель авангардистских композиций "Мозаика" (1967), "Двенадцать взглядов на мир" (1969), "Ода доброму вестнику" (1980), "Три взгляда на революцию" (1989), симфоний "Семь врат в мир Сатори" (1974) и "Пилигримы" (1982).
В начале 1960-х годов электронными опытами Артемьева заинтересовались кинематографисты. Первой картиной Артемьева стал фильм "Мечте навстречу" (1963).