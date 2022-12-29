https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/umer-legendarnyy-futbolist-pele-1043404357.html
Умер легендарный футболист Пеле
Умер легендарный футболист Пеле
Пеле входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T22:09+0300
2022-12-29T22:09+0300
2022-12-29T22:09+0300
пеле
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press. 30 ноября Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
пеле, футбол, в мире
Умер легендарный футболист Пеле
Пеле входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press.
30 ноября Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.
Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.