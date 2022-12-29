https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/vnedrenie-asis-v-nekotorykh-sudakh-abkhazii-otlozhili-do-2025-goda-1043394792.html
Внедрение АСИС в некоторых судах Абхазии отложили до 2025 года
Внедрение АСИС в некоторых судах Абхазии отложили до 2025 года
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и... 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T12:55+0300
2022-12-29T12:55+0300
2022-12-29T14:19+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Внедрение системы видео- и аудиофиксации в некоторых судах Абхазии отложено до 1 января 2025 года. Кроме того, с 1 июля 2023 года автоматизированная система распределения дел будет введена в Арбитражном суде Абхазии.АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.
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суд, верховный суд абхазии, парламент абхазии, абхазия
суд, верховный суд абхазии, парламент абхазии, абхазия
Внедрение АСИС в некоторых судах Абхазии отложили до 2025 года
12:55 29.12.2022 (обновлено: 14:19 29.12.2022)
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Внедрение системы видео- и аудиофиксации в некоторых судах Абхазии отложено до 1 января 2025 года.
Как отметила председатель Верховного суда Саида Бутба, АСИС внедрена во всех судах, кроме Военного и Гудаутского районного, где помещения для этого технически не приспособлены.
Кроме того, с 1 июля 2023 года автоматизированная система распределения дел будет введена в Арбитражном суде Абхазии.
АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.