https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/vnedrenie-asis-v-nekotorykh-sudakh-abkhazii-otlozhili-do-2025-goda-1043394792.html

Внедрение АСИС в некоторых судах Абхазии отложили до 2025 года

Внедрение АСИС в некоторых судах Абхазии отложили до 2025 года

В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T12:55+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Внедрение системы видео- и аудиофиксации в некоторых судах Абхазии отложено до 1 января 2025 года. Кроме того, с 1 июля 2023 года автоматизированная система распределения дел будет введена в Арбитражном суде Абхазии.АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.

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