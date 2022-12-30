https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/putin-pozdravil-narod-abkhazii-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1043410388.html

Путин поздравил народ Абхазии с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил народ Абхазии с Новым годом и Рождеством

В поздравлении российский президент, в частности, отмечает важность конструктивной работы по упрочению безопасности и стабильности на Кавказе. 30.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Абхазии и главу государства Аслана Бжания с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба президента Абхазии."Уверен, что в 2023 году мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двухсторонней и региональной повестки дня – на благо наших братских народов, в интересах упрочнения безопасности и стабильности на Кавказе", –говорится в поздравлении.Владимир Путин пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам республики – благополучия и процветания.

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