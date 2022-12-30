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Путин поздравил народ Абхазии с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил народ Абхазии с Новым годом и Рождеством
В поздравлении российский президент, в частности, отмечает важность конструктивной работы по упрочению безопасности и стабильности на Кавказе. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T11:26+0300
2022-12-30T11:26+0300
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Абхазии и главу государства Аслана Бжания с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба президента Абхазии."Уверен, что в 2023 году мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двухсторонней и региональной повестки дня – на благо наших братских народов, в интересах упрочнения безопасности и стабильности на Кавказе", –говорится в поздравлении.Владимир Путин пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам республики – благополучия и процветания.
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абхазия, россия, владимир путин, новости, аслан бжания
абхазия, россия, владимир путин, новости, аслан бжания
Путин поздравил народ Абхазии с Новым годом и Рождеством
11:26 30.12.2022 (обновлено: 11:29 30.12.2022)
В поздравлении российский президент, в частности, отмечает важность конструктивной работы по упрочению безопасности и стабильности на Кавказе.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Абхазии и главу государства Аслана Бжания с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Путин отметил, что отношения между государствами динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства.
"Уверен, что в 2023 году мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двухсторонней и региональной повестки дня – на благо наших братских народов, в интересах упрочнения безопасности и стабильности на Кавказе", –говорится в поздравлении.
Владимир Путин пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам республики – благополучия и процветания.