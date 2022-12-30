https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html

Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре

Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка". 30.12.2022, Sputnik Абхазия

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В основе сюжета лежит история маленького ежика, который с нетерпением ждет волшебного Нового года. Он готовится встретить праздник в кругу друзей и красавицы Снегурочки, но неожиданно пропадает волшебная шкатулка, без которой праздник невозможен, не будет ни Деда Мороза с подарками, ни праздничной елки. Режиссер-постановщик детской сказки - Алхас Шамба. Со 2 по 4 января спектакль будут показывать два раза в день – в 12:00 и в 14:00.

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фото , фото, мультимедиа, абхазский драматический театр, культура