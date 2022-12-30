https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html
Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре
Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка". 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T16:05+0300
2022-12-30T16:05+0300
2022-12-30T16:17+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазский драматический театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1e/1043411606_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5f67b6310e13fb2f6649eba81b5373bf.jpg
В основе сюжета лежит история маленького ежика, который с нетерпением ждет волшебного Нового года. Он готовится встретить праздник в кругу друзей и красавицы Снегурочки, но неожиданно пропадает волшебная шкатулка, без которой праздник невозможен, не будет ни Деда Мороза с подарками, ни праздничной елки. Режиссер-постановщик детской сказки - Алхас Шамба. Со 2 по 4 января спектакль будут показывать два раза в день – в 12:00 и в 14:00.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1e/1043411606_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8b671b2a256a6b44a83869031fa513e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото , фото, мультимедиа, абхазский драматический театр, культура
фото , фото, мультимедиа, абхазский драматический театр, культура
Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре 16:05 30.12.2022 (обновлено: 16:17 30.12.2022)
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка".
В основе сюжета лежит история маленького ежика, который с нетерпением ждет волшебного Нового года. Он готовится встретить праздник в кругу друзей и красавицы Снегурочки, но неожиданно пропадает волшебная шкатулка, без которой праздник невозможен, не будет ни Деда Мороза с подарками, ни праздничной елки.
Режиссер-постановщик детской сказки - Алхас Шамба. Со 2 по 4 января спектакль будут показывать два раза в день – в 12:00 и в 14:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазском драмтеатре для детей подготовили новогоднюю сказку “Волшебная шкатулка”.
В Абхазском драмтеатре для детей подготовили новогоднюю сказку “Волшебная шкатулка”.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это спектакль о маленьком ежике, который ждет наступления Нового года.
Это спектакль о маленьком ежике, который ждет наступления Нового года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежик готовится встретить праздник в кругу друзей.
Ежик готовится встретить праздник в кругу друзей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но неожиданно пропадает его волшебная шкатулка.
Но неожиданно пропадает его волшебная шкатулка.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Без волшебства шкатулки никакого праздника не будет.
Без волшебства шкатулки никакого праздника не будет.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Волшебную шкатулку украла злая старушка.
Волшебную шкатулку украла злая старушка.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но ежик не отчаивается.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вместе с друзьями он храбро борется со злом для спасения Нового года.
Вместе с друзьями он храбро борется со злом для спасения Нового года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из волшебной сказки, поставленной Алхасом Шамба, юные зрители узнают, сможет ли ежик спасти главный праздник в году.
Из волшебной сказки, поставленной Алхасом Шамба, юные зрители узнают, сможет ли ежик спасти главный праздник в году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль будет идти в Абхазском государственном драматическом театре со 2 по 4 января 2023 года.
Спектакль будет идти в Абхазском государственном драматическом театре со 2 по 4 января 2023 года.