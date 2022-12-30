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https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html
Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре
Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка". 30.12.2022, Sputnik Абхазия
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В основе сюжета лежит история маленького ежика, который с нетерпением ждет волшебного Нового года. Он готовится встретить праздник в кругу друзей и красавицы Снегурочки, но неожиданно пропадает волшебная шкатулка, без которой праздник невозможен, не будет ни Деда Мороза с подарками, ни праздничной елки. Режиссер-постановщик детской сказки - Алхас Шамба. Со 2 по 4 января спектакль будут показывать два раза в день – в 12:00 и в 14:00.
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фото , фото, мультимедиа, абхазский драматический театр, культура
фото , фото, мультимедиа, абхазский драматический театр, культура

Сказка о добром и главном: новогодний спектакль в Абхазском драмтеатре

16:05 30.12.2022 (обновлено: 16:17 30.12.2022)
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В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка".
В основе сюжета лежит история маленького ежика, который с нетерпением ждет волшебного Нового года. Он готовится встретить праздник в кругу друзей и красавицы Снегурочки, но неожиданно пропадает волшебная шкатулка, без которой праздник невозможен, не будет ни Деда Мороза с подарками, ни праздничной елки.
Режиссер-постановщик детской сказки - Алхас Шамба. Со 2 по 4 января спектакль будут показывать два раза в день – в 12:00 и в 14:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драмтеатре для детей подготовили новогоднюю сказку “Волшебная шкатулка”.

В Абхазском драмтеатре для детей подготовили новогоднюю сказку “Волшебная шкатулка”. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драмтеатре для детей подготовили новогоднюю сказку “Волшебная шкатулка”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это спектакль о маленьком ежике, который ждет наступления Нового года.

Это спектакль о маленьком ежике, который ждет наступления Нового года. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это спектакль о маленьком ежике, который ждет наступления Нового года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежик готовится встретить праздник в кругу друзей.

Ежик готовится встретить праздник в кругу друзей. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежик готовится встретить праздник в кругу друзей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но неожиданно пропадает его волшебная шкатулка.

Но неожиданно пропадает его волшебная шкатулка. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но неожиданно пропадает его волшебная шкатулка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Без волшебства шкатулки никакого праздника не будет.

Без волшебства шкатулки никакого праздника не будет. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Без волшебства шкатулки никакого праздника не будет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Волшебную шкатулку украла злая старушка.

Волшебную шкатулку украла злая старушка. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Волшебную шкатулку украла злая старушка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но ежик не отчаивается.

Но ежик не отчаивается. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но ежик не отчаивается.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместе с друзьями он храбро борется со злом для спасения Нового года.

Вместе с друзьями он храбро борется со злом для спасения Нового года. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместе с друзьями он храбро борется со злом для спасения Нового года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из волшебной сказки, поставленной Алхасом Шамба, юные зрители узнают, сможет ли ежик спасти главный праздник в году.

Из волшебной сказки, поставленной Алхасом Шамба, юные зрители узнают, сможет ли ежик спасти главный праздник в году. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из волшебной сказки, поставленной Алхасом Шамба, юные зрители узнают, сможет ли ежик спасти главный праздник в году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль будет идти в Абхазском государственном драматическом театре со 2 по 4 января 2023 года.

Спектакль будет идти в Абхазском государственном драматическом театре со 2 по 4 января 2023 года. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль будет идти в Абхазском государственном драматическом театре со 2 по 4 января 2023 года.

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