https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/takie-obstoyatelstva-lazba-ob-abkhazskoy-energetike-i-alternativnykh-istochnikakh--1043246891.html
Такие обстоятельства: Лазба об абхазской энергетике и альтернативных источниках
Такие обстоятельства: Лазба об абхазской энергетике и альтернативных источниках
Об альтернативных источниках энергии, доступных в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора СФТИ по науке Борис Лазба. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T10:30+0300
2022-12-30T10:30+0300
2022-12-30T11:27+0300
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Такие обстоятельства: Лазба об энергетике и альтернативных источниках
Такие обстоятельства: Лазба об энергетике и альтернативных источниках
Проблема обеспечения электроэнергией Абхазии остается одной из главных. Как сократить потребление, обязать платит за потребленную энергию и обеспечить запас мощности? Об этом, а также о перспективах альтернативных источников энергии, смогут ли они в будущем заменить гидроэнергетику, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился замдиректора СФТИ по науке Борис Лазба.Вопрос альтернативной электроэнергетики весьма относительный, считает Лазба. По его мнению, существует два аспекта – технический, собственно выработка электроэнергии, а также экономический – стоимость и соотношение цены и себестоимости. "В Абхазии в этом отношении ситуация своеобразная – себестоимость электричества ниже, чем цена, по которой она продается. Это и есть главная проблема. Не то что у нас нет альтернативных источников. У нас есть перепадные ГЭС, они не восстановлены полностью. Когда говорят об альтернативных источниках? Когда задействованы все мощности, других нет, увеличивать существующие мощности тоже возможности нет. У нас гидроэнергетика. Но гидроресурсов у нас, слава богу, хватает. Однако стимулов для строительства новых мощностей нет, поскольку она не окупается. Фактически мы оказались заложниками социальной политики", – сказал Лазба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, подкасты энергетика, черноморэнерго, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, подкасты энергетика, черноморэнерго, аудио
Такие обстоятельства: Лазба об абхазской энергетике и альтернативных источниках
10:30 30.12.2022 (обновлено: 11:27 30.12.2022)
Об альтернативных источниках энергии, доступных в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора СФТИ по науке Борис Лазба.
Проблема обеспечения электроэнергией Абхазии остается одной из главных. Как сократить потребление, обязать платит за потребленную энергию и обеспечить запас мощности? Об этом, а также о перспективах альтернативных источников энергии, смогут ли они в будущем заменить гидроэнергетику, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился замдиректора СФТИ по науке Борис Лазба.
Вопрос альтернативной электроэнергетики весьма относительный, считает Лазба. По его мнению, существует два аспекта – технический, собственно выработка электроэнергии, а также экономический – стоимость и соотношение цены и себестоимости.
"В Абхазии в этом отношении ситуация своеобразная – себестоимость электричества ниже, чем цена, по которой она продается. Это и есть главная проблема. Не то что у нас нет альтернативных источников. У нас есть перепадные ГЭС, они не восстановлены полностью. Когда говорят об альтернативных источниках? Когда задействованы все мощности, других нет, увеличивать существующие мощности тоже возможности нет. У нас гидроэнергетика. Но гидроресурсов у нас, слава богу, хватает. Однако стимулов для строительства новых мощностей нет, поскольку она не окупается. Фактически мы оказались заложниками социальной политики", – сказал Лазба.
Подробности слушайте в аудиофайле.