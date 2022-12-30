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Тело одного из абхазских бойцов удалось вынести с поля боя в Донбассе
Тело одного из абхазских бойцов удалось вынести с поля боя в Донбассе
МЧС уточняет, что ситуация в зоне специальной военной операции остается сложной, идут интенсивные бои. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T11:59+0300
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. С поля боя в Донбассе удалось вынести тело одного из погибших абхазских добровольцев, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.По словам главы МЧС Льва Квициния, тяжело раненых среди уроженцев Абхазии нет, ранения в основном носят легкий характер.Ранее в Донбассе погибли трое абхазских добровольцев. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела погибших в республику, но поездка откладывается, так как из-за продолжающихся боев тела еще не доставлены в морг.
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мчс абхазии, абхазия, новости
Тело одного из абхазских бойцов удалось вынести с поля боя в Донбассе
11:59 30.12.2022 (обновлено: 12:10 30.12.2022)
МЧС уточняет, что ситуация в зоне специальной военной операции остается сложной, идут интенсивные бои.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik.
С поля боя в Донбассе удалось вынести тело одного из погибших абхазских добровольцев, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
"По уточненным данным к утру сегодняшнего дня, с поля боя удалось вынести тело лишь одного из троих погибших абхазских добровольцев – Дмитрия Цвижба," – говорится в сообщении.
По словам главы МЧС Льва Квициния, тяжело раненых среди уроженцев Абхазии нет, ранения в основном носят легкий характер.
Ранее в Донбассе погибли трое абхазских добровольцев. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела погибших в республику, но поездка откладывается, так как из-за продолжающихся боев тела еще не доставлены в морг.