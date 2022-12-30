https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/telo-odnogo-iz-abkhazskikh-boytsov-udalos-vynesti-s-polya-boya-v-donbasse-1043410920.html

Тело одного из абхазских бойцов удалось вынести с поля боя в Донбассе

Тело одного из абхазских бойцов удалось вынести с поля боя в Донбассе

МЧС уточняет, что ситуация в зоне специальной военной операции остается сложной, идут интенсивные бои. 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T11:59+0300

2022-12-30T11:59+0300

2022-12-30T12:10+0300

мчс абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1c/1043373400_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_9e73afcd26fd1d5fa2c73a13af6bd88e.jpg

СУХУМ, 30 дек – Sputnik. С поля боя в Донбассе удалось вынести тело одного из погибших абхазских добровольцев, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.По словам главы МЧС Льва Квициния, тяжело раненых среди уроженцев Абхазии нет, ранения в основном носят легкий характер.Ранее в Донбассе погибли трое абхазских добровольцев. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела погибших в республику, но поездка откладывается, так как из-за продолжающихся боев тела еще не доставлены в морг.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, абхазия, новости