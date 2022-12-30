https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/vzaimnyy-interes-gunba-o-rossiysko-abkhazskom-sotrudnichestve--1043407661.html

Взаимный интерес: Гунба о российско-абхазском сотрудничестве

Взаимный интерес: Гунба о российско-абхазском сотрудничестве

О дальнейшем развитии абхазо-российских отношений, о том, как меняется жизнь в республике, в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Бадра Гунба. 30.12.2022, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Гунба о российско-абхазском сотрудничестве Взаимный интерес: Гунба о российско-абхазском сотрудничестве

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба рассказал о стратегическом значении сотрудничества Абхазии и России в интервью радио Sputnik.Сотрудничество с Российской Федерацией – приоритет любого руководства Абхазии и народа в целом, отметил Гунба. "Наши отношения надо развивать исключительно в условиях взаимного уважения, добрососедства. Абхазия всегда готова подставить плечо в рамках тех возможностей, которые имеем. Для нас это приоритет, никакого другого вектора быть и не может", – сказал он.Подробности слушайте в аудиофайле.

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