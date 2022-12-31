https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/nutritsiolog-dobavlyat-v-achapa-mayonez--izdevatelstvo-nad-natsionalnym-blyudom-1043275378.html
Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – издевательство над национальным блюдом
Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – издевательство над национальным блюдом
О том, сколько можно съесть угощений без вреда для здоровья и как приготовить полезный праздничные блюда, в эфире радио Sputnik рассказала нутрициолог Алиса... 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T11:40+0300
2022-12-31T11:40+0300
2022-12-31T11:40+0300
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Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – это издевательство над национальным блюдом
Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – это издевательство над национальным блюдом
Нутрициолог рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом."Если мы осознанно подойдем к новогоднему столу, то выйдем из этой истории с минимальными осложнениями. Я рекомендую завтракать, обедать и ужинать. Если мы не едим в течении дня, то естественно, к застолью мы не можем контролировать количество съедаемого за раз", – сказала Чанба.Нутрициолог подчеркнула, что отношение к еде должно быть спокойным, уходить в ипохондрию не стоит, отметила Чанба."Я очень люблю абхазскую кухню. Правильно приготовленную. Мамалыга должна вариться без манки. Добавлять в ачапа майонез – это издевательство над нашим национальным блюдом", – сказала она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, еда, абхазия, аудио
подкасты, еда, абхазия, аудио
Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – издевательство над национальным блюдом
О том, сколько можно съесть угощений без вреда для здоровья и как приготовить полезный праздничные блюда, в эфире радио Sputnik рассказала нутрициолог Алиса Чанба.
Нутрициолог рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом.
"Если мы осознанно подойдем к новогоднему столу, то выйдем из этой истории с минимальными осложнениями. Я рекомендую завтракать, обедать и ужинать. Если мы не едим в течении дня, то естественно, к застолью мы не можем контролировать количество съедаемого за раз", – сказала Чанба.
Нутрициолог подчеркнула, что отношение к еде должно быть спокойным, уходить в ипохондрию не стоит, отметила Чанба.
"Я очень люблю абхазскую кухню. Правильно приготовленную. Мамалыга должна вариться без манки. Добавлять в ачапа майонез – это издевательство над нашим национальным блюдом", – сказала она.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.