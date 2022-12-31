https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/nutritsiolog-dobavlyat-v-achapa-mayonez--izdevatelstvo-nad-natsionalnym-blyudom-1043275378.html

Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – издевательство над национальным блюдом

Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – издевательство над национальным блюдом

О том, сколько можно съесть угощений без вреда для здоровья и как приготовить полезный праздничные блюда, в эфире радио Sputnik рассказала нутрициолог Алиса... 31.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-31T11:40+0300

2022-12-31T11:40+0300

2022-12-31T11:40+0300

радио

подкасты

еда

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/17/1043275150_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c2bc707073228f603451ff49accd26bb.jpg

Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – это издевательство над национальным блюдом Нутрициолог: добавлять в ачапа майонез – это издевательство над национальным блюдом

Нутрициолог рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом."Если мы осознанно подойдем к новогоднему столу, то выйдем из этой истории с минимальными осложнениями. Я рекомендую завтракать, обедать и ужинать. Если мы не едим в течении дня, то естественно, к застолью мы не можем контролировать количество съедаемого за раз", – сказала Чанба.Нутрициолог подчеркнула, что отношение к еде должно быть спокойным, уходить в ипохондрию не стоит, отметила Чанба."Я очень люблю абхазскую кухню. Правильно приготовленную. Мамалыга должна вариться без манки. Добавлять в ачапа майонез – это издевательство над нашим национальным блюдом", – сказала она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, еда, абхазия, аудио