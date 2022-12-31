https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/obraschenie-vladimira-putina-k-rossiyanam-pryamaya-translyatsiya-1043435208.html
Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена
Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T23:50+0300
2022-12-31T23:50+0300
2023-01-01T00:01+0300
видео
мультимедиа
владимир путин
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На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.
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видео, мультимедиа, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, видео
Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена
23:50 31.12.2022 (обновлено: 00:01 01.01.2023)
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.