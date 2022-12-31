https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/obraschenie-vladimira-putina-k-rossiyanam-pryamaya-translyatsiya-1043435208.html

Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена

Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

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видео

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владимир путин

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На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.

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