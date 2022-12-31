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Россиянка сорвалась со скалы в районе старой Гагры
Россиянка сорвалась со скалы в районе старой Гагры
Жительница Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Гагре. 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T19:10+0300
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россиянка Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Как отметили в ведомстве, спасатели достали женщину из ущелья и доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
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мчс абхазии, гагра
Россиянка сорвалась со скалы в районе старой Гагры
19:10 31.12.2022 (обновлено: 19:39 31.12.2022)
Жительница Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Гагре.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россиянка Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Чрезвычайное происшествие произошло в 14:30 в субботу, 31 декабря.
Как отметили в ведомстве, спасатели достали женщину из ущелья и доставили в больницу в тяжёлом состоянии.