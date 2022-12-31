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Россиянка сорвалась со скалы в районе старой Гагры

Россиянка сорвалась со скалы в районе старой Гагры

Жительница Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Гагре. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россиянка Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Как отметили в ведомстве, спасатели достали женщину из ущелья и доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

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