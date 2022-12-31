https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/skolko-stoit-salat-olive-v-abkhazii-1043408768.html
Сколько стоит салат "Оливье" в Абхазии
Сколько стоит салат "Оливье" в Абхазии
Оливье - самый новогодний салат, без него представить праздничный стол не может не только советский человек, но и тот, кто при существовании СССР никогда не... 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T09:50+0300
2022-12-31T09:50+0300
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Рецептов знаменитого салата великое множество. Кто-то считает, что овощи недостаточно питательны, и добавляет в салат колбасу, курицу, икру или даже раковые шейки, кто-то обожает контрасты вкусов и натирает в блюдо кислое яблочко.Но основной состав ингредиентов остается неизменным - картошка, морковка, горошек, маринованные огурцы, яйца и майонез. Узнать, сколько эти продукты стоили два года назад и сколько за них придется заплатить сейчас, можно из инфографики Sputnik.
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инфографика, инфографика, мультимедиа, новый год
инфографика, инфографика, мультимедиа, новый год
Сколько стоит салат "Оливье" в Абхазии
Оливье - самый новогодний салат, без него представить праздничный стол не может не только советский человек, но и тот, кто при существовании СССР никогда не жил.
Рецептов знаменитого салата великое множество. Кто-то считает, что овощи недостаточно питательны, и добавляет в салат колбасу, курицу, икру или даже раковые шейки, кто-то обожает контрасты вкусов и натирает в блюдо кислое яблочко.
Но основной состав ингредиентов остается неизменным - картошка, морковка, горошек, маринованные огурцы, яйца и майонез.
Узнать, сколько эти продукты стоили два года назад и сколько за них придется заплатить сейчас, можно из инфографики Sputnik.