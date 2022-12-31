https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/uletnyy-prognoz-ot-gasparyana-chto-budet-s-ukrainoy-gde-smenitsya-vlast-kak-zhit-dalshe-1043425493.html

Улетный прогноз от Гаспаряна: что будет с Украиной, где сменится власть, как жить дальше

Улетный прогноз от Гаспаряна: что будет с Украиной, где сменится власть, как жить дальше

Украина - это только начало, в следующем году непростая ситуация может сложиться и в других странах постсоветского пространства. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-31T16:25+0300

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Каких? Расскажет политолог и историк Армен Гаспарян в традиционной программе "Итоги года" на канале "Sputnik на русском.

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