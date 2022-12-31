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В ожидании Нового года: праздничная атмосфера в Абхазии

В ожидании Нового года: праздничная атмосфера в Абхазии

В Абхазии активно готовятся ко встрече с Новым годом. Sputnik подобрал яркие кадры, которые "окунут" вас в атмосферу праздника. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Хоть зима в Абхазии в этом году не порадовала снегом, во всех городах и районах республики прилагают все усилия для создания новогодней атмосферы. Вот и в столице установили иллюминацию в парках и скверах, с витрин красуются елки, главная елка на Площади Свободы в Сухуме сияет сотнями огней – все готово к встрече с 2023 годом.Sputnik "поймал" в кадре новогоднюю атмосферу - смотрите в фотоленте.

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