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В ожидании Нового года: праздничная атмосфера в Абхазии
В ожидании Нового года: праздничная атмосфера в Абхазии
В Абхазии активно готовятся ко встрече с Новым годом. Sputnik подобрал яркие кадры, которые "окунут" вас в атмосферу праздника. 31.12.2022, Sputnik Абхазия
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Хоть зима в Абхазии в этом году не порадовала снегом, во всех городах и районах республики прилагают все усилия для создания новогодней атмосферы. Вот и в столице установили иллюминацию в парках и скверах, с витрин красуются елки, главная елка на Площади Свободы в Сухуме сияет сотнями огней – все готово к встрече с 2023 годом.Sputnik "поймал" в кадре новогоднюю атмосферу - смотрите в фотоленте.
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фото , мультимедиа, новый год в абхазии, абхазия, фото, сухум
фото , мультимедиа, новый год в абхазии, абхазия, фото, сухум

В ожидании Нового года: праздничная атмосфера в Абхазии

10:45 31.12.2022
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В Абхазии активно готовятся ко встрече с Новым годом. Sputnik подобрал яркие кадры, которые "окунут" вас в атмосферу праздника.
Хоть зима в Абхазии в этом году не порадовала снегом, во всех городах и районах республики прилагают все усилия для создания новогодней атмосферы.
Вот и в столице установили иллюминацию в парках и скверах, с витрин красуются елки, главная елка на Площади Свободы в Сухуме сияет сотнями огней – все готово к встрече с 2023 годом.
Sputnik "поймал" в кадре новогоднюю атмосферу - смотрите в фотоленте.
© Sputnik / Леон Адлейба

Новый год уже на пороге, в Абхазии царит атмосфера праздника. В городах расставлены иллюминации, которые с наступлением темноты освещают все вокруг.

Новый год уже на пороге, в Абхазии царит атмосфера праздника. В городах расставлены иллюминации, которые с наступлением темноты освещают все вокруг. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Леон Адлейба

Новый год уже на пороге, в Абхазии царит атмосфера праздника. В городах расставлены иллюминации, которые с наступлением темноты освещают все вокруг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная елка республики установлена на Площади Свободы в Сухуме.

Главная елка республики установлена на Площади Свободы в Сухуме. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная елка республики установлена на Площади Свободы в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Столичная елка уже стала излюбленным местом для новогодних фото жителей и гостей Сухума.

Столичная елка уже стала излюбленным местом для новогодних фото жителей и гостей Сухума. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столичная елка уже стала излюбленным местом для новогодних фото жителей и гостей Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно владельцы магазинов в городе соревнуются друг с другом за самое красивое оформление.

Традиционно владельцы магазинов в городе соревнуются друг с другом за самое красивое оформление. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно владельцы магазинов в городе соревнуются друг с другом за самое красивое оформление.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стеклянные витрины так и манят зайти и купить что-то для новогоднего декора.

Стеклянные витрины так и манят зайти и купить что-то для новогоднего декора. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стеклянные витрины так и манят зайти и купить что-то для новогоднего декора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За чашкой чая в кафе обсуждают планы на предстоящий год, загадывают желания и намечают цели.

За чашкой чая в кафе обсуждают планы на предстоящий год, загадывают желания и намечают цели. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

За чашкой чая в кафе обсуждают планы на предстоящий год, загадывают желания и намечают цели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Световые композиции на главной новогодней площади Сухума притягивают любителей фотографироваться.

Световые композиции на главной новогодней площади Сухума притягивают любителей фотографироваться. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Световые композиции на главной новогодней площади Сухума притягивают любителей фотографироваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Елки бывают не только колючие и зеленые, но и вот такие необычные, которые, хоть и не пахнут, но выглядят не менее эффектно, а, главное – не осыпаются.

Елки бывают не только колючие и зеленые, но и вот такие необычные, которые, хоть и не пахнут, но выглядят не менее эффектно, а, главное – не осыпаются. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Елки бывают не только колючие и зеленые, но и вот такие необычные, которые, хоть и не пахнут, но выглядят не менее эффектно, а, главное – не осыпаются.

© Sputnik / Леон Адлейба

Вокруг сухумской елки уже второй год святящийся "занавес".

Вокруг сухумской елки уже второй год святящийся &quot;занавес&quot;. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Леон Адлейба

Вокруг сухумской елки уже второй год святящийся "занавес".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый год – время мечтаний и подведение итогов. Главное верить – все лучшее впереди!

Новый год – время мечтаний и подведение итогов. Главное верить – все лучшее впереди! - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый год – время мечтаний и подведение итогов. Главное верить – все лучшее впереди!

© Sputnik / Томас Тхайцук

Администрация Сухума основательно подготовилась к встрече 2023 года и порадовала жителей столицы яркими фотозонами.

Администрация Сухума основательно подготовилась к встрече 2023 года и порадовала жителей столицы яркими фотозонами. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Администрация Сухума основательно подготовилась к встрече 2023 года и порадовала жителей столицы яркими фотозонами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Люди приходят на площадь компаниями, чтобы зарядиться праздничным настроением, посмотреть кино под открытым небом и выбить горячего какао.

Люди приходят на площадь компаниями, чтобы зарядиться праздничным настроением, посмотреть кино под открытым небом и выбить горячего какао. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Люди приходят на площадь компаниями, чтобы зарядиться праздничным настроением, посмотреть кино под открытым небом и выбить горячего какао.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечером у елки особенно многолюдно и шумно.

Вечером у елки особенно многолюдно и шумно. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечером у елки особенно многолюдно и шумно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И даже троллейбусы в Сухуме не дают забыть, что до Нового 2023 года осталось всего ничего.

И даже троллейбусы в Сухуме не дают забыть, что до Нового 2023 года осталось всего ничего. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

И даже троллейбусы в Сухуме не дают забыть, что до Нового 2023 года осталось всего ничего.

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