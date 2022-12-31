В ожидании Нового года: праздничная атмосфера в Абхазии
Новый год уже на пороге, в Абхазии царит атмосфера праздника. В городах расставлены иллюминации, которые с наступлением темноты освещают все вокруг.
Новый год уже на пороге, в Абхазии царит атмосфера праздника. В городах расставлены иллюминации, которые с наступлением темноты освещают все вокруг.
Главная елка республики установлена на Площади Свободы в Сухуме.
Главная елка республики установлена на Площади Свободы в Сухуме.
Столичная елка уже стала излюбленным местом для новогодних фото жителей и гостей Сухума.
Столичная елка уже стала излюбленным местом для новогодних фото жителей и гостей Сухума.
Традиционно владельцы магазинов в городе соревнуются друг с другом за самое красивое оформление.
Традиционно владельцы магазинов в городе соревнуются друг с другом за самое красивое оформление.
Стеклянные витрины так и манят зайти и купить что-то для новогоднего декора.
Стеклянные витрины так и манят зайти и купить что-то для новогоднего декора.
За чашкой чая в кафе обсуждают планы на предстоящий год, загадывают желания и намечают цели.
За чашкой чая в кафе обсуждают планы на предстоящий год, загадывают желания и намечают цели.
Световые композиции на главной новогодней площади Сухума притягивают любителей фотографироваться.
Световые композиции на главной новогодней площади Сухума притягивают любителей фотографироваться.
Елки бывают не только колючие и зеленые, но и вот такие необычные, которые, хоть и не пахнут, но выглядят не менее эффектно, а, главное – не осыпаются.
Елки бывают не только колючие и зеленые, но и вот такие необычные, которые, хоть и не пахнут, но выглядят не менее эффектно, а, главное – не осыпаются.
Вокруг сухумской елки уже второй год святящийся "занавес".
Вокруг сухумской елки уже второй год святящийся "занавес".
Новый год – время мечтаний и подведение итогов. Главное верить – все лучшее впереди!
Новый год – время мечтаний и подведение итогов. Главное верить – все лучшее впереди!
Администрация Сухума основательно подготовилась к встрече 2023 года и порадовала жителей столицы яркими фотозонами.
Администрация Сухума основательно подготовилась к встрече 2023 года и порадовала жителей столицы яркими фотозонами.
Люди приходят на площадь компаниями, чтобы зарядиться праздничным настроением, посмотреть кино под открытым небом и выбить горячего какао.
Люди приходят на площадь компаниями, чтобы зарядиться праздничным настроением, посмотреть кино под открытым небом и выбить горячего какао.
Вечером у елки особенно многолюдно и шумно.
Вечером у елки особенно многолюдно и шумно.
И даже троллейбусы в Сухуме не дают забыть, что до Нового 2023 года осталось всего ничего.
И даже троллейбусы в Сухуме не дают забыть, что до Нового 2023 года осталось всего ничего.