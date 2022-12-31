https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/veduschie-radio-sputnik-abkhaziya-rasskazali-kakim-vydalsya-2022-god-v-informatsionnom-pole--1043335566.html

Ведущие радио Sputnik Абхазия рассказали, каким выдался 2022 год в информационном поле

Ведущие радио Sputnik Абхазия рассказали, каким выдался 2022 год в информационном поле

Откуда черпаются темы для интервью, как подать их правильно, какие сложности бывают в эфире и какие курьезы происходят в студии, обо всем этом в новогоднюю... 31.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-31T18:15+0300

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Ведущие радио Sputnik Абхазия рассказали, каким выдался 2022 год в информационном поле Ведущие радио Sputnik Абхазия рассказали, каким выдался 2022 год в информационном поле

Откуда черпаются темы для интервью, как подать их правильно, какие сложности бывают в эфире и какие курьезы происходят в студии, обо всем этом в новогоднюю ночь на радио Sputnik Абхазия рассказали ведущие Наала Мукба, Белла Кварчия и Роберт Джопуа.Рассказывая о том, каким был 2022 год, ведущие радио Sputnik вспомнили, что освещали в течение года и какие спикеры запомнились больше всего.Они также рассказали о курьезных случаях в прямом эфире и трепете, который испытывают в беседе с гостями.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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