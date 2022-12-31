https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/vladimir-putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1043432971.html
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами. 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T15:30+0300
2022-12-31T15:30+0300
2022-12-31T15:51+0300
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1e/1043410227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7b3d33d5a221deb61690c9425f589b7.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Российский лидер выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях."Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой.Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1e/1043410227_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_cd58a7c5839c3faf94842427e1453ced.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, в мире
россия, владимир путин, в мире
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
15:30 31.12.2022 (обновлено: 15:51 31.12.2022)
Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Российский лидер выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.
"Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал президент.
Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.
"Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.
Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент.
"Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.
Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой.
"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — заключил президент.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.