https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/vladimir-putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1043432971.html

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Российский лидер выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях."Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой.Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.

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