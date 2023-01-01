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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T00:03+0300
2023-01-01T00:03+0300
2023-01-01T00:08+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к народу, об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания напомнил, что 2023 год будет особенным для Абхазии - республика отмечает 30-летие со дня Победы и 15 лет со дня признания независимости.Он добавил, что многое уже сделано и предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени."Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас", - подчеркнул Аслан Бжания. Президент пожелал народу Абхазии мира, благополучия и процветания.
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аслан бжания, абхазия, новый год в абхазии
аслан бжания, абхазия, новый год в абхазии
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
00:03 01.01.2023 (обновлено: 00:08 01.01.2023)
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к народу, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания напомнил, что 2023 год будет особенным для Абхазии - республика отмечает 30-летие со дня Победы и 15 лет со дня признания независимости.
"Уходящий год был очень трудным. Едва оправившись от вирусной пандемии, мир оказался перед лицом трагических событий, уносящих жизни людей, в числе которых – и наши граждане. Мы скорбим и помним их подвиг. Наш союзник и стратегический партнер ведет борьбу за установление справедливого миропорядка, и в этих условиях Абхазия вновь подтверждает свою готовность содействовать победе в этой борьбе", - отметил президент.
Он добавил, что многое уже сделано и предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени.
"Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас", - подчеркнул Аслан Бжания.
Президент пожелал народу Абхазии мира, благополучия и процветания.