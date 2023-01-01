https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/aslan-bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-s-novym-godom-1043435241.html

Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом

Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом

Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом 01.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

новый год в абхазии

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к народу, об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания напомнил, что 2023 год будет особенным для Абхазии - республика отмечает 30-летие со дня Победы и 15 лет со дня признания независимости.Он добавил, что многое уже сделано и предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени."Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас", - подчеркнул Аслан Бжания. Президент пожелал народу Абхазии мира, благополучия и процветания.

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