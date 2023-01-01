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Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии

Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии

Тренер национальной сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и пресс-атташе Федерации Абхазии по футболу Алхас Манаргия в студии радио Sputnik Абхазия... 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T19:04+0300

2023-01-01T19:04+0300

2023-01-01T19:04+0300

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Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии

Мазов рассказал о наиболее значимых баскетбольных турнирах, которые прошли в республике в 2022 году. Среди них традиционный Международный баскетбольный турнир памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш, чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023."С конца осени у нас стартовал чемпионат Абхазии по баскетболу сезона 2022-2023, в котором принимают участие восемь команд, в воскресенье завершился шестой тур чемпионата. У нас там небольшая сенсация, команда Гудауты обыграла команду Сухума. По словам одного из игроков Гудауты, это впервые за 15-16 лет", – сказал Мазов.Гости студии и ведущий обсудили также итоги футбольных матчей, поговорили и о других видах спорта.

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