https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/dopolnitelnoe-vremya-sportivnye-itogi-goda-basketbolistov-i-futbolistov-abkhazii-1043376155.html
Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии
Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии
Тренер национальной сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и пресс-атташе Федерации Абхазии по футболу Алхас Манаргия в студии радио Sputnik Абхазия... 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T19:04+0300
2023-01-01T19:04+0300
2023-01-01T19:04+0300
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Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии
Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии
Мазов рассказал о наиболее значимых баскетбольных турнирах, которые прошли в республике в 2022 году. Среди них традиционный Международный баскетбольный турнир памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш, чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023."С конца осени у нас стартовал чемпионат Абхазии по баскетболу сезона 2022-2023, в котором принимают участие восемь команд, в воскресенье завершился шестой тур чемпионата. У нас там небольшая сенсация, команда Гудауты обыграла команду Сухума. По словам одного из игроков Гудауты, это впервые за 15-16 лет", – сказал Мазов.Гости студии и ведущий обсудили также итоги футбольных матчей, поговорили и о других видах спорта.
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абхазия, спорт, дополнительное время, баскетбол, футбол, подкасты, аудио
абхазия, спорт, дополнительное время, баскетбол, футбол, подкасты, аудио
Дополнительное время: спортивные итоги года баскетболистов и футболистов Абхазии
Тренер национальной сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и пресс-атташе Федерации Абхазии по футболу Алхас Манаргия в студии радио Sputnik Абхазия подвели итоги 2022 года в спорте, рассказали о достижениях и проблемах.
Мазов рассказал о наиболее значимых баскетбольных турнирах, которые прошли в республике в 2022 году. Среди них традиционный Международный баскетбольный турнир памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш, чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023.
"С конца осени у нас стартовал чемпионат Абхазии по баскетболу сезона 2022-2023, в котором принимают участие восемь команд, в воскресенье завершился шестой тур чемпионата. У нас там небольшая сенсация, команда Гудауты обыграла команду Сухума. По словам одного из игроков Гудауты, это впервые за 15-16 лет", – сказал Мазов.
Гости студии и ведущий обсудили также итоги футбольных матчей, поговорили и о других видах спорта.