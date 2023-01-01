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https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/itogi-goda-ritsinskiy-natspark-i-novoafonskaya-peschera-1043443899.html
Итоги года: Рицинский нацпарк и Новоафонская пещера
Итоги года: Рицинский нацпарк и Новоафонская пещера
Две самые популярные достопримечательности Абхазии - Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера, расположены в западной части республики. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T14:28+0300
2023-01-01T14:28+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
абхазия
новоафонская пещера
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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Увидеть озеро Рица и подземный дворец, сокрытый в недрах Иверской горы, старается каждый турист, даже если заезжает в Абхазию всего на пару дней.2021 год был беспрецедентным по количеству туристов в Абхазии, поэтому количество посетителей в 2022 году было гораздо ниже. Но за счет повышения цены за посещение достопримечательностей, выручка этого года существенно выше, чем предыдущего.Подробнее изучить цифры вы можете в инфографике Sputnik.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, новоафонская пещера, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, новоафонская пещера, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика

Итоги года: Рицинский нацпарк и Новоафонская пещера

14:28 01.01.2023
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Две самые популярные достопримечательности Абхазии - Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера, расположены в западной части республики.
Увидеть озеро Рица и подземный дворец, сокрытый в недрах Иверской горы, старается каждый турист, даже если заезжает в Абхазию всего на пару дней.
2021 год был беспрецедентным по количеству туристов в Абхазии, поэтому количество посетителей в 2022 году было гораздо ниже. Но за счет повышения цены за посещение достопримечательностей, выручка этого года существенно выше, чем предыдущего.
Подробнее изучить цифры вы можете в инфографике Sputnik.
Итоги туристического года в Гудаутском районе - Sputnik Абхазия
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