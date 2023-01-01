https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/itogi-goda-ritsinskiy-natspark-i-novoafonskaya-peschera-1043443899.html

Итоги года: Рицинский нацпарк и Новоафонская пещера

Итоги года: Рицинский нацпарк и Новоафонская пещера

Две самые популярные достопримечательности Абхазии - Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера, расположены в западной части республики. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T14:28+0300

2023-01-01T14:28+0300

2023-01-01T14:28+0300

в абхазии

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абхазия

новоафонская пещера

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Увидеть озеро Рица и подземный дворец, сокрытый в недрах Иверской горы, старается каждый турист, даже если заезжает в Абхазию всего на пару дней.2021 год был беспрецедентным по количеству туристов в Абхазии, поэтому количество посетителей в 2022 году было гораздо ниже. Но за счет повышения цены за посещение достопримечательностей, выручка этого года существенно выше, чем предыдущего.Подробнее изучить цифры вы можете в инфографике Sputnik.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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инфографика, мультимедиа, абхазия, новоафонская пещера, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика