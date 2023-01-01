https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/novogodniy-salyut-proshel-u-glavnoy-elki-abkhazii-1043435854.html
Новогодний салют прошел у главной елки Абхазии
Новогодний салют прошел у главной елки Абхазии
Главную елку страны открыли на Площади Свободы в Сухуме 25 декабря. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T01:17+0300
2023-01-01T01:17+0300
2023-01-01T01:17+0300
в абхазии
новый год в абхазии
абхазия
сухум
салют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/03/1040016494_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_95c10c4daec11136f0b4fcc662fbf430.jpg
СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Салют в честь наступления нового 2023 года запустили у главной елки Абхазии. Понаблюдать за красочным событием собралось много людей, которые снимали фото и видео. Главную елку страны открыли 25 декабря, с тех пор каждый день на площади проходят новогодние мероприятия - карнавал ростовых кукол, праздничные концерты, выступления музыкальных коллективов. Кроме того, был организован кинотеатр под открытым небом, где для детишек показывали мультфильмы. Новогодняя ночь не ограничилась фейерверком, администрация столицы организовала дискотеку, которая продлится до самого утра.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/03/1040016494_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6e59a5a56672f334d3a7ccaa7dcfce6e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новый год в абхазии, абхазия, сухум, салют
новый год в абхазии, абхазия, сухум, салют
Новогодний салют прошел у главной елки Абхазии
Главную елку страны открыли на Площади Свободы в Сухуме 25 декабря.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Салют в честь наступления нового 2023 года запустили у главной елки Абхазии.
Понаблюдать за красочным событием собралось много людей, которые снимали фото и видео.
Традиционно к новогодним праздникам Площадь Свободы преображается, украшают не только елку но и территорию парка.
Главную елку страны открыли 25 декабря, с тех пор каждый день на площади проходят новогодние мероприятия - карнавал ростовых кукол, праздничные концерты, выступления музыкальных коллективов.
Кроме того, был организован кинотеатр под открытым небом, где для детишек показывали мультфильмы.
Новогодняя ночь не ограничилась фейерверком, администрация столицы организовала дискотеку, которая продлится до самого утра.