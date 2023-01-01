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Новогодний салют прошел у главной елки Абхазии

Новогодний салют прошел у главной елки Абхазии

Главную елку страны открыли на Площади Свободы в Сухуме 25 декабря. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Салют в честь наступления нового 2023 года запустили у главной елки Абхазии. Понаблюдать за красочным событием собралось много людей, которые снимали фото и видео. Главную елку страны открыли 25 декабря, с тех пор каждый день на площади проходят новогодние мероприятия - карнавал ростовых кукол, праздничные концерты, выступления музыкальных коллективов. Кроме того, был организован кинотеатр под открытым небом, где для детишек показывали мультфильмы. Новогодняя ночь не ограничилась фейерверком, администрация столицы организовала дискотеку, которая продлится до самого утра.

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