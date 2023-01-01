https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/rossiyanku-sorvavshuyusya-so-skaly-v-gagre-perevezli-v-sochinskuyu-bolnitsu-1043444184.html

Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, перевезли в Сочинскую больницу

Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, перевезли в Сочинскую больницу

Россиянка Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры в субботу, 31 декабря. Пострадавшая была доставлена в Гагрскую районную больницу в тяжелом... 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T16:04+0300

2023-01-01T16:04+0300

2023-01-01T16:04+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037170274_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04516e5903f0b2c4989a2f25046f1c83.jpg

СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, транспортировали в Сочинскую больницу, сообщила корреспонденту Sputnik замглавврача Гагрской районной больницы Эсма Асландзия.Жительница Ростова-на-Дону Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры. Чрезвычайное происшествие случилось в 14:30 в субботу, 31 декабря. Пострадавшая была доставлена в Гагрскую районную больницу в тяжелом состоянии с множеством переломов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости