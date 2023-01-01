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Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, перевезли в Сочинскую больницу
Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, перевезли в Сочинскую больницу
Россиянка Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры в субботу, 31 декабря. Пострадавшая была доставлена в Гагрскую районную больницу в тяжелом... 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T16:04+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, транспортировали в Сочинскую больницу, сообщила корреспонденту Sputnik замглавврача Гагрской районной больницы Эсма Асландзия.Жительница Ростова-на-Дону Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры. Чрезвычайное происшествие случилось в 14:30 в субботу, 31 декабря. Пострадавшая была доставлена в Гагрскую районную больницу в тяжелом состоянии с множеством переломов.
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Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, перевезли в Сочинскую больницу
Россиянка Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры в субботу, 31 декабря. Пострадавшая была доставлена в Гагрскую районную больницу в тяжелом состоянии со множеством переломов.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Россиянку, сорвавшуюся со скалы в Гагре, транспортировали в Сочинскую больницу, сообщила корреспонденту Sputnik замглавврача Гагрской районной больницы Эсма Асландзия.
“Пациентка благополучно была доставлена в Сочинскую больницу, сейчас ею занимаются сочинские медики”, - рассказала Асландзия.
Жительница Ростова-на-Дону Оксана Ясницкая сорвалась со скалы в районе старой Гагры.
Чрезвычайное происшествие случилось в 14:30 в субботу, 31 декабря. Пострадавшая была доставлена в Гагрскую районную больницу в тяжелом состоянии с множеством переломов.