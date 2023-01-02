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https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/22-mgnoveniya-2022-go-yarkie-kadry-proshedshego-goda-1043085391.html
22 мгновения 2022-го: яркие кадры прошедшего года
22 мгновения 2022-го: яркие кадры прошедшего года
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2022 году. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
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2022 год был полон разных событий. Весной 2022 года в Абхазии выбирали депутатов VII созыва Народного Собрания. На 35 депутатских мест претендовали 123 кандидата, из них 16 женщин и 107 мужчин.Жители республики переживали энергетический и топливный кризис. Была одержана победа над COVID-19.Геополитическая ситуация в мире стала причиной серьезного обсуждения обороноспособности Абхазии. В республике началась работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам, а также работа по обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

22 мгновения 2022-го: яркие кадры прошедшего года

10:45 02.01.2023
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2022 году.
2022 год был полон разных событий. Весной 2022 года в Абхазии выбирали депутатов VII созыва Народного Собрания. На 35 депутатских мест претендовали 123 кандидата, из них 16 женщин и 107 мужчин.
Жители республики переживали энергетический и топливный кризис. Была одержана победа над COVID-19.
Геополитическая ситуация в мире стала причиной серьезного обсуждения обороноспособности Абхазии. В республике началась работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам, а также работа по обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В январе 2022 года погода порадовала жителей Абхазии долгожданным снегом.

В январе 2022 года погода порадовала жителей Абхазии долгожданным снегом. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

В январе 2022 года погода порадовала жителей Абхазии долгожданным снегом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свой 100-летний юбилей отметила Валентина Шульгина, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.

Свой 100-летний юбилей отметила Валентина Шульгина, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали &quot;За отвагу&quot; за участие в Курской битве. - Sputnik Абхазия
2/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свой 100-летний юбилей отметила Валентина Шульгина, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце января в Сухуме в здании бывшего Совмина прошли Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.

В конце января в Сухуме в здании бывшего Совмина прошли Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России. - Sputnik Абхазия
3/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце января в Сухуме в здании бывшего Совмина прошли Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В марте Абхазия приняла беженцев из Донбасса.

В марте Абхазия приняла беженцев из Донбасса. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

В марте Абхазия приняла беженцев из Донбасса.

© Томас Тхайцук

2022 год был насыщен культурными событиями. В Абхазском драматическом театре прошла премьера исторического спектакля “Сариа”. Постановка о супруге первого лидера Советской Абхазии Нестора Лакоба.

2022 год был насыщен культурными событиями. В Абхазском драматическом театре прошла премьера исторического спектакля “Сариа”. Постановка о супруге первого лидера Советской Абхазии Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
5/22
© Томас Тхайцук

2022 год был насыщен культурными событиями. В Абхазском драматическом театре прошла премьера исторического спектакля “Сариа”. Постановка о супруге первого лидера Советской Абхазии Нестора Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

22 марта в республике прошел первый тур выборов депутатов в Народное Собрание.

22 марта в республике прошел первый тур выборов депутатов в Народное Собрание. - Sputnik Абхазия
6/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

22 марта в республике прошел первый тур выборов депутатов в Народное Собрание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2022-м году учения проходили не только у силовиков. Так, в конце марта Ассоциация страйкбола Абхазии провела соревнования по военно-тактическим играм на территории бывшего пионерского лагеря в селе Мгуыдзырхуа.В них приняли участие 60 человек из Абхазии и России.

В 2022-м году учения проходили не только у силовиков. Так, в конце марта Ассоциация страйкбола Абхазии провела соревнования по военно-тактическим играм на территории бывшего пионерского лагеря в селе Мгуыдзырхуа.В них приняли участие 60 человек из Абхазии и России. - Sputnik Абхазия
7/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2022-м году учения проходили не только у силовиков. Так, в конце марта Ассоциация страйкбола Абхазии провела соревнования по военно-тактическим играм на территории бывшего пионерского лагеря в селе Мгуыдзырхуа.В них приняли участие 60 человек из Абхазии и России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько премьер прошло и в Русском театре драмы имени Искандера. В том числе и спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" в постановке российского режиссера Марии Романовой.

Несколько премьер прошло и в Русском театре драмы имени Искандера. В том числе и спектакль &quot;MARQUEZ. Сны одиночества&quot; в постановке российского режиссера Марии Романовой. - Sputnik Абхазия
8/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько премьер прошло и в Русском театре драмы имени Искандера. В том числе и спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" в постановке российского режиссера Марии Романовой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2022 году развивался и первый абхазский этнопарк в Гудаутском районе. Так историческими мотивами украсили башенную стену здания на территории парка.

В 2022 году развивался и первый абхазский этнопарк в Гудаутском районе. Так историческими мотивами украсили башенную стену здания на территории парка. - Sputnik Абхазия
9/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2022 году развивался и первый абхазский этнопарк в Гудаутском районе. Так историческими мотивами украсили башенную стену здания на территории парка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Летом на территории Сухумской крепости провели раскопки. Были и удивительные находки. Среди них - две крупнокалиберные пушки XIX века.

Летом на территории Сухумской крепости провели раскопки. Были и удивительные находки. Среди них - две крупнокалиберные пушки XIX века. - Sputnik Абхазия
10/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

Летом на территории Сухумской крепости провели раскопки. Были и удивительные находки. Среди них - две крупнокалиберные пушки XIX века.

© Sputnik / Томас Тхайцук

23 июля традиционно отметили День флага. В городах республики прошли народные гуляния.

23 июля традиционно отметили День флага. В городах республики прошли народные гуляния. - Sputnik Абхазия
11/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

23 июля традиционно отметили День флага. В городах республики прошли народные гуляния.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Очамчыре на территории древнего города Гиенос прошли очередные раскопки. На этот раз ученые достали из недр земли античную бронзовую фигурку божества.

В Очамчыре на территории древнего города Гиенос прошли очередные раскопки. На этот раз ученые достали из недр земли античную бронзовую фигурку божества. - Sputnik Абхазия
12/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Очамчыре на территории древнего города Гиенос прошли очередные раскопки. На этот раз ученые достали из недр земли античную бронзовую фигурку божества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования.

В селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования. - Sputnik Абхазия
13/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В 2022 году в Абхазию с рабочим визитом прибыл глава МИД Сирии Фейсал Микдад.

В 2022 году в Абхазию с рабочим визитом прибыл глава МИД Сирии Фейсал Микдад. - Sputnik Абхазия
14/22
© Sputnik / Марианна Кубрава

В 2022 году в Абхазию с рабочим визитом прибыл глава МИД Сирии Фейсал Микдад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Известный абхазский художник Батал Джапуа создал реплику средневекового апсильского доспеха.

Известный абхазский художник Батал Джапуа создал реплику средневекового апсильского доспеха. - Sputnik Абхазия
15/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

Известный абхазский художник Батал Джапуа создал реплику средневекового апсильского доспеха.

© Foto / пресс-служба Президента РА

В сентябре в Абхазии состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.

В сентябре в Абхазии состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. - Sputnik Абхазия
16/22
© Foto / пресс-служба Президента РА

В сентябре в Абхазии состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Лыхны отметили праздник урожая.

В селе Лыхны отметили праздник урожая. - Sputnik Абхазия
17/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Лыхны отметили праздник урожая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В сентябре силовые структуры Абхазии провели очередные антитеррористические учения в Сухуме.

В сентябре силовые структуры Абхазии провели очередные антитеррористические учения в Сухуме. - Sputnik Абхазия
18/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В сентябре силовые структуры Абхазии провели очередные антитеррористические учения в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Сухум с первым официальным визитом.

В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Сухум с первым официальным визитом. - Sputnik Абхазия
19/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Сухум с первым официальным визитом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В конце октября Хор Сретенского и Абхазская государственная хоровой капелла дали благотворительный концерт. Все собранные средства были направлены на реконструкцию храма.

В конце октября Хор Сретенского и Абхазская государственная хоровой капелла дали благотворительный концерт. Все собранные средства были направлены на реконструкцию храма. - Sputnik Абхазия
20/22
© Sputnik / Марианна Кубрава

В конце октября Хор Сретенского и Абхазская государственная хоровой капелла дали благотворительный концерт. Все собранные средства были направлены на реконструкцию храма.

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

В декабре в Абхазии также побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В декабре в Абхазии также побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. - Sputnik Абхазия
21/22
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

В декабре в Абхазии также побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В декабре республика стала готовиться к празднованию Нового 2023 года. Во всех городах и районах республики были установлены елки, прошли праздничные концерты.

В декабре республика стала готовиться к празднованию Нового 2023 года. Во всех городах и районах республики были установлены елки, прошли праздничные концерты. - Sputnik Абхазия
22/22
© Sputnik / Томас Тхайцук

В декабре республика стала готовиться к празднованию Нового 2023 года. Во всех городах и районах республики были установлены елки, прошли праздничные концерты.

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