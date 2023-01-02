https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/22-mgnoveniya-2022-go-yarkie-kadry-proshedshego-goda-1043085391.html

22 мгновения 2022-го: яркие кадры прошедшего года

22 мгновения 2022-го: яркие кадры прошедшего года

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2022 году. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

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2022 год был полон разных событий. Весной 2022 года в Абхазии выбирали депутатов VII созыва Народного Собрания. На 35 депутатских мест претендовали 123 кандидата, из них 16 женщин и 107 мужчин.Жители республики переживали энергетический и топливный кризис. Была одержана победа над COVID-19.Геополитическая ситуация в мире стала причиной серьезного обсуждения обороноспособности Абхазии. В республике началась работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам, а также работа по обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.

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