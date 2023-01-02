22 мгновения 2022-го: яркие кадры прошедшего года
В январе 2022 года погода порадовала жителей Абхазии долгожданным снегом.
В январе 2022 года погода порадовала жителей Абхазии долгожданным снегом.
Свой 100-летний юбилей отметила Валентина Шульгина, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.
Свой 100-летний юбилей отметила Валентина Шульгина, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.
В конце января в Сухуме в здании бывшего Совмина прошли Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.
В конце января в Сухуме в здании бывшего Совмина прошли Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.
В марте Абхазия приняла беженцев из Донбасса.
В марте Абхазия приняла беженцев из Донбасса.
2022 год был насыщен культурными событиями. В Абхазском драматическом театре прошла премьера исторического спектакля “Сариа”. Постановка о супруге первого лидера Советской Абхазии Нестора Лакоба.
2022 год был насыщен культурными событиями. В Абхазском драматическом театре прошла премьера исторического спектакля “Сариа”. Постановка о супруге первого лидера Советской Абхазии Нестора Лакоба.
22 марта в республике прошел первый тур выборов депутатов в Народное Собрание.
22 марта в республике прошел первый тур выборов депутатов в Народное Собрание.
В 2022-м году учения проходили не только у силовиков. Так, в конце марта Ассоциация страйкбола Абхазии провела соревнования по военно-тактическим играм на территории бывшего пионерского лагеря в селе Мгуыдзырхуа.В них приняли участие 60 человек из Абхазии и России.
В 2022-м году учения проходили не только у силовиков. Так, в конце марта Ассоциация страйкбола Абхазии провела соревнования по военно-тактическим играм на территории бывшего пионерского лагеря в селе Мгуыдзырхуа.В них приняли участие 60 человек из Абхазии и России.
Несколько премьер прошло и в Русском театре драмы имени Искандера. В том числе и спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" в постановке российского режиссера Марии Романовой.
Несколько премьер прошло и в Русском театре драмы имени Искандера. В том числе и спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" в постановке российского режиссера Марии Романовой.
В 2022 году развивался и первый абхазский этнопарк в Гудаутском районе. Так историческими мотивами украсили башенную стену здания на территории парка.
В 2022 году развивался и первый абхазский этнопарк в Гудаутском районе. Так историческими мотивами украсили башенную стену здания на территории парка.
Летом на территории Сухумской крепости провели раскопки. Были и удивительные находки. Среди них - две крупнокалиберные пушки XIX века.
Летом на территории Сухумской крепости провели раскопки. Были и удивительные находки. Среди них - две крупнокалиберные пушки XIX века.
23 июля традиционно отметили День флага. В городах республики прошли народные гуляния.
23 июля традиционно отметили День флага. В городах республики прошли народные гуляния.
В Очамчыре на территории древнего города Гиенос прошли очередные раскопки. На этот раз ученые достали из недр земли античную бронзовую фигурку божества.
В Очамчыре на территории древнего города Гиенос прошли очередные раскопки. На этот раз ученые достали из недр земли античную бронзовую фигурку божества.
В селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования.
В селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования.
В 2022 году в Абхазию с рабочим визитом прибыл глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
В 2022 году в Абхазию с рабочим визитом прибыл глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
Известный абхазский художник Батал Джапуа создал реплику средневекового апсильского доспеха.
Известный абхазский художник Батал Джапуа создал реплику средневекового апсильского доспеха.
В сентябре в Абхазии состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.
В сентябре в Абхазии состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.
В селе Лыхны отметили праздник урожая.
В селе Лыхны отметили праздник урожая.
В сентябре силовые структуры Абхазии провели очередные антитеррористические учения в Сухуме.
В сентябре силовые структуры Абхазии провели очередные антитеррористические учения в Сухуме.
В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Сухум с первым официальным визитом.
В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Сухум с первым официальным визитом.
В конце октября Хор Сретенского и Абхазская государственная хоровой капелла дали благотворительный концерт. Все собранные средства были направлены на реконструкцию храма.
В конце октября Хор Сретенского и Абхазская государственная хоровой капелла дали благотворительный концерт. Все собранные средства были направлены на реконструкцию храма.
В декабре в Абхазии также побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.
В декабре в Абхазии также побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.
В декабре республика стала готовиться к празднованию Нового 2023 года. Во всех городах и районах республики были установлены елки, прошли праздничные концерты.
В декабре республика стала готовиться к празднованию Нового 2023 года. Во всех городах и районах республики были установлены елки, прошли праздничные концерты.