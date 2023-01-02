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Абхазию посетило более миллиона человек в 2022 году
Абхазию посетило более миллиона человек в 2022 году
Сезон 2021 года по своим показателям превысил все предыдущие сезоны. Республику посетили около 1,5 миллиона человек. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T14:20+0300
2023-01-02T14:20+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек с 1 января по 20 ноября 2022 года, сообщили в Минтуризма Абхазии.По словам начальника отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристической индустрии Инары Бения, это и туристы-однодневки, экскурсанты и отдохнувшие в коллективных средствах размещения и в частном секторе.В республике зарегистрировано 788 объектов размещения - 39 тысяч 323 койко-мест, 112 объектов - юридические лица, 543 объекта индивидуальные предприниматели и 133- физические лица.
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отдых в абхазии, туристы, абхазия
отдых в абхазии, туристы, абхазия
Абхазию посетило более миллиона человек в 2022 году
14:20 02.01.2023 (обновлено: 14:38 02.01.2023)
Сезон 2021 года по своим показателям превысил все предыдущие сезоны. Республику посетили около 1,5 миллиона человек.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек с 1 января по 20 ноября 2022 года, сообщили в Минтуризма Абхазии.
По словам начальника отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристической индустрии Инары Бения, это и туристы-однодневки, экскурсанты и отдохнувшие в коллективных средствах размещения и в частном секторе.
В республике зарегистрировано 788 объектов размещения - 39 тысяч 323 койко-мест, 112 объектов - юридические лица, 543 объекта индивидуальные предприниматели и 133- физические лица.