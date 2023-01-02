https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/aeroport-damaska-vyshel-iz-stroya-iz-za-izrailskoy-raketnoy-ataki-1043448546.html
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки
Двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T08:55+0300
2023-01-02T08:55+0300
2023-01-02T08:55+0300
сирия
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии.Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.
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сирия, израиль, в мире
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки
Двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удар по югу столицы САР. Агентство САНА сообщало сообщило о взрывах в небе и работе ПВО.
Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.
Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.