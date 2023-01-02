https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/gai-abkhazii-predupredila-chto-vezd-v-gornye-rayony-bez-zimney-reziny-ogranichen-1043457823.html

ГАИ Абхазии предупредила, что въезд в горные районы без зимней резины ограничен

ГАИ Абхазии предупредила, что въезд в горные районы без зимней резины ограничен

Ограничение направлено на предотвращение возможных аварий. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T21:15+0300

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. ГАИ Абхазии предупредила водителей, что въезд в горные районы республики ограничен для автомобилей на летних шинах. Если погода ухудшится, автомобили без зимней резины не будут пропускать в Рицинский нацпарк.

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