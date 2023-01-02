https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/glavy-sukhuma-i-sochi-obmenyalis-novogodnimi-pozdravleniyami--1043455183.html

Главы Сухума и Сочи обменялись новогодними поздравлениями

Главы Сухума и Сочи обменялись новогодними поздравлениями

сочи 02.01.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

сухум

туристы

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Главы Сухума и Сочи Беслан Эшба и Алексей Копайгородский обменялись поздравлениями с Новым Годом в адрес жителей и гостей городов. Эшба и Копайгородский выразили уверенность, что двусторонние связи в области туризма, культуры и спорта будут укрепляться, продолжится совместная работа над улучшением курортной инфраструктуры.Как ранее отмечалось на встречах мэров курортных городов, большинство туристов, приезжающих на отдых в Сочи, дополняют свои впечатления курортно-туристическими достопримечательностями и гостеприимством республики Абхазия, и наоборот.

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