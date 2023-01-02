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Главы Сухума и Сочи обменялись новогодними поздравлениями
Главы Сухума и Сочи обменялись новогодними поздравлениями
сочи 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T15:15+0300
2023-01-02T15:15+0300
2023-01-02T15:18+0300
сочи
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Главы Сухума и Сочи Беслан Эшба и Алексей Копайгородский обменялись поздравлениями с Новым Годом в адрес жителей и гостей городов. Эшба и Копайгородский выразили уверенность, что двусторонние связи в области туризма, культуры и спорта будут укрепляться, продолжится совместная работа над улучшением курортной инфраструктуры.Как ранее отмечалось на встречах мэров курортных городов, большинство туристов, приезжающих на отдых в Сочи, дополняют свои впечатления курортно-туристическими достопримечательностями и гостеприимством республики Абхазия, и наоборот.
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сочи, сухум, туристы
Главы Сухума и Сочи обменялись новогодними поздравлениями
15:15 02.01.2023 (обновлено: 15:18 02.01.2023)
сочи
СУХУМ, 2 янв - Sputnik.
Главы Сухума и Сочи Беслан Эшба и Алексей Копайгородский обменялись
поздравлениями с Новым Годом в адрес жителей и гостей городов.
Эшба и Копайгородский выразили уверенность, что двусторонние связи в области туризма, культуры и спорта будут укрепляться, продолжится совместная работа над улучшением курортной инфраструктуры.
Как ранее отмечалось на встречах мэров курортных городов, большинство туристов, приезжающих на отдых в Сочи, дополняют свои впечатления курортно-туристическими достопримечательностями и гостеприимством республики Абхазия, и наоборот.