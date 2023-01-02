https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/khazin-ob-itogakh-2022-go-rossiya-prodemonstrirovala-chto-vernulas-v-status-velikikh-derzhav--1043394043.html
Хазин об итогах 2022-го: Россия продемонстрировала, что вернулась в статус великих держав
Хазин об итогах 2022-го: Россия продемонстрировала, что вернулась в статус великих держав
Люди, имеющие активы за рубежом или выводящие туда свои активы, представляют опасность для страны ― заявление российского лидера Владимира Путина... 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T11:40+0300
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Ударное завершение года": Хазин о заявлении Путина и итогах 2022-го
Ударное завершение года": Хазин о заявлении Путина и итогах 2022-го
"Считаю, что это ударное завершение года. Рубикон перейден, некие события воспоследуют, а может и уже воспоследовали, просто они происходят в непубличном поле", ― полагает эксперт.Если говорить об итогах года в целом, то, по мнению Хазина, в полном соответствии с "меморандумом Рябкова" (заявление по гарантиям безопасности и отводу сил НАТО от границ России), который был опубликован в конце 2021 года, Россия вернулась к статусу великой державы, которая имеет право на сферу влияния."Это вызвало дикое бешенство на Западе, особенно среди либеральных элит, но ситуация сдвинулась с мертвой точки. Либеральному миру приходит конец. Он, разумеется, растянут во времени, но избежать его уже не получится. В результате к власти придут национально ориентированные элитные группы", ― убежден Хазин.
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подкасты, россия, политика, владимир путин, аудио
подкасты, россия, политика, владимир путин, аудио
Хазин об итогах 2022-го: Россия продемонстрировала, что вернулась в статус великих держав
Люди, имеющие активы за рубежом или выводящие туда свои активы, представляют опасность для страны ― заявление российского лидера Владимира Путина прокомментировал известный экономист Михаил Хазин.
"Считаю, что это ударное завершение года. Рубикон перейден, некие события воспоследуют, а может и уже воспоследовали, просто они происходят в непубличном поле", ― полагает эксперт.
Если говорить об итогах года в целом, то, по мнению Хазина, в полном соответствии с "меморандумом Рябкова" (заявление по гарантиям безопасности и отводу сил НАТО от границ России), который был опубликован в конце 2021 года, Россия вернулась к статусу великой державы, которая имеет право на сферу влияния.
"Это вызвало дикое бешенство на Западе, особенно среди либеральных элит, но ситуация сдвинулась с мертвой точки. Либеральному миру приходит конец. Он, разумеется, растянут во времени, но избежать его уже не получится. В результате к власти придут национально ориентированные элитные группы", ― убежден Хазин.