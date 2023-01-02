https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/neobkhodimo-mechtat-istoriya-dizaynera-kamy-tsvizhba-1043454002.html
"Необходимо мечтать": история дизайнера Камы Цвижба
"Необходимо мечтать": история дизайнера Камы Цвижба
Абхазский дизайнер Кама Цвижба погибла в автокатастрофе в воскресенье 1 января. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T17:10+0300
2023-01-02T17:10+0300
2023-01-02T17:10+0300
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Кама Цвижба была абхазским дизайнером, известным среди российских звезд эстрады и селебрити. В интервью Sputnik в 2016 году девушка рассказывала, как увлеклась дизайном и работала со знаменитостями. SputnikКлассика и собственный стиль Кама Цвижба окончила Абхазский государственный университет по специальности "дизайнер". Это направление появилось в университете за год до ее поступления. Девушка с детства знала, что будет связана с миром моды. Она любила рисовать эскизы для платьев, шить и вышивать. Первую свою коллекцию еще в университете девушка посвятила образу Жаклин Кеннеди.Вдохновение можно взять откуда угодно, чтобы появлялись новые идеи, необходимо мечтать, когда у человека есть мечта — есть смысл жизни, считала дизайнер. В Абхазии о Каме впервые заговорили, когда она выпустила коллекцию женских платьев с элементами национального мужского костюма - газырями. Позже в ее коллекциях стали появляться платья и костюмы необычных геометрических форм и даже коллекция с "бабочками". "Со многими своими клиентками я продолжаю поддерживать связь, и они ставят меня в известность, когда в моих платьях посещают разные мероприятия и стараются сообщать о дальнейшей их судьбе. Многие заказывают мои модели на важные события своей жизни, на венчания и вечера. Я живу в сложном графике. Очень важно, чтобы пошив и качество материала были на высшем уровне", - отмечала она. Работа со звездамиИстория создания бренда Камучи была связана с другом дизайнера, который рано ушел из жизни.Среди клиентов девушки были звезды российской эстрады - Алсу, Александра Савельева, Нюша, которая была в наряде от "Камучи" даже на Евровидении. По словам Камы, большую роль в жизни и карьере играют близкие друзья дизайнера. "Мне так повезло встретить таких хороших людей. Было и такое, что я хотела все бросить. Я многим им обязана. Мои друзья помогают мне верить в себя и в свои силы, как бы шаблонно это не звучало, это действительно очень важно", — делилась в интервью дизайнер.Кама Цвижба погибла в автокатастрофе в воскресенье, 1 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160808/1019016670.html
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культура, абхазия, дизайнеры
культура, абхазия, дизайнеры
"Необходимо мечтать": история дизайнера Камы Цвижба
Абхазский дизайнер Кама Цвижба погибла в автокатастрофе в воскресенье 1 января.
Кама Цвижба была абхазским дизайнером, известным среди российских звезд эстрады и селебрити.
В интервью Sputnik в 2016 году девушка рассказывала, как увлеклась дизайном и работала со знаменитостями.
Классика и собственный стиль
Кама Цвижба окончила Абхазский государственный университет по специальности "дизайнер". Это направление появилось в университете за год до ее поступления.
Девушка с детства знала, что будет связана с миром моды. Она любила рисовать эскизы для платьев, шить и вышивать.
Первую свою коллекцию еще в университете девушка посвятила образу Жаклин Кеннеди.
"Мне очень нравится ее строгий выдержанный стиль, он близок мне. Образы таких элегантных женщин своей простотой и шармом меня вдохновляют. Следующая моя коллекция была посвящена принцессе Диане. Ее ярким однотонным нарядам. Жаклин и Диана похожи своей элегантностью и простотой, и в этих образах присутствует минимализм, который сильно импонирует мне", - рассказывала она.
Вдохновение можно взять откуда угодно, чтобы появлялись новые идеи, необходимо мечтать, когда у человека есть мечта — есть смысл жизни, считала дизайнер.
В Абхазии о Каме впервые заговорили, когда она выпустила коллекцию женских платьев с элементами национального мужского костюма - газырями.
Позже в ее коллекциях стали появляться платья и костюмы необычных геометрических форм и даже коллекция с "бабочками".
"Со многими своими клиентками я продолжаю поддерживать связь, и они ставят меня в известность, когда в моих платьях посещают разные мероприятия и стараются сообщать о дальнейшей их судьбе. Многие заказывают мои модели на важные события своей жизни, на венчания и вечера. Я живу в сложном графике. Очень важно, чтобы пошив и качество материала были на высшем уровне", - отмечала она.
Работа со звездами
История создания бренда Камучи была связана с другом дизайнера, который рано ушел из жизни.
"Мы подружились в университете, и он первый стал меня так называть. Со временем это закрепилось за мной, и для моих друзей я тоже стала Камучи. Так идея бренда родилась благодаря ему", — вспоминала она.
Среди клиентов девушки были звезды российской эстрады - Алсу, Александра Савельева, Нюша, которая была в наряде от "Камучи" даже на Евровидении.
По словам Камы, большую роль в жизни и карьере играют близкие друзья дизайнера.
"Мне так повезло встретить таких хороших людей. Было и такое, что я хотела все бросить. Я многим им обязана. Мои друзья помогают мне верить в себя и в свои силы, как бы шаблонно это не звучало, это действительно очень важно", — делилась в интервью дизайнер.
Кама Цвижба погибла в автокатастрофе в воскресенье, 1 января.