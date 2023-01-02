https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/neobkhodimo-mechtat-istoriya-dizaynera-kamy-tsvizhba-1043454002.html

"Необходимо мечтать": история дизайнера Камы Цвижба

"Необходимо мечтать": история дизайнера Камы Цвижба

Абхазский дизайнер Кама Цвижба погибла в автокатастрофе в воскресенье 1 января. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T17:10+0300

2023-01-02T17:10+0300

2023-01-02T17:10+0300

культура

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Кама Цвижба была абхазским дизайнером, известным среди российских звезд эстрады и селебрити. В интервью Sputnik в 2016 году девушка рассказывала, как увлеклась дизайном и работала со знаменитостями. SputnikКлассика и собственный стиль Кама Цвижба окончила Абхазский государственный университет по специальности "дизайнер". Это направление появилось в университете за год до ее поступления. Девушка с детства знала, что будет связана с миром моды. Она любила рисовать эскизы для платьев, шить и вышивать. Первую свою коллекцию еще в университете девушка посвятила образу Жаклин Кеннеди.Вдохновение можно взять откуда угодно, чтобы появлялись новые идеи, необходимо мечтать, когда у человека есть мечта — есть смысл жизни, считала дизайнер. В Абхазии о Каме впервые заговорили, когда она выпустила коллекцию женских платьев с элементами национального мужского костюма - газырями. Позже в ее коллекциях стали появляться платья и костюмы необычных геометрических форм и даже коллекция с "бабочками". "Со многими своими клиентками я продолжаю поддерживать связь, и они ставят меня в известность, когда в моих платьях посещают разные мероприятия и стараются сообщать о дальнейшей их судьбе. Многие заказывают мои модели на важные события своей жизни, на венчания и вечера. Я живу в сложном графике. Очень важно, чтобы пошив и качество материала были на высшем уровне", - отмечала она. Работа со звездамиИстория создания бренда Камучи была связана с другом дизайнера, который рано ушел из жизни.Среди клиентов девушки были звезды российской эстрады - Алсу, Александра Савельева, Нюша, которая была в наряде от "Камучи" даже на Евровидении. По словам Камы, большую роль в жизни и карьере играют близкие друзья дизайнера. "Мне так повезло встретить таких хороших людей. Было и такое, что я хотела все бросить. Я многим им обязана. Мои друзья помогают мне верить в себя и в свои силы, как бы шаблонно это не звучало, это действительно очень важно", — делилась в интервью дизайнер.Кама Цвижба погибла в автокатастрофе в воскресенье, 1 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160808/1019016670.html

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