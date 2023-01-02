https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/se-profinansiruet-vnedrenie-evropeyskikh-standartov-pri-provedenii-vyborov-v-gruzii-1043448756.html
СЕ профинансирует внедрение европейских стандартов при проведении выборов в Грузии
СЕ профинансирует внедрение европейских стандартов при проведении выборов в Грузии
Мероприятия будут проведены до конца 2023-го, следующие парламентские и президентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T09:50+0300
2023-01-02T09:50+0300
2023-01-02T09:50+0300
совет европы
грузия
политика
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Совет Европы профинансирует внедрение европейских стандартов при проведении выборов в Грузии, сообщает RT.Программу реализуют в 2023 году, а выборы назначены на 2024 год.Общая сумма инициативы - 800 тысяч евро. Из них 55 тысяч пойдут на тендер, победителю которого предстоит проводить тренинги по финансированию избирательных кампаний и партий, борьбе с дезинформацией, разрешению споров, связанных с выборами.По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, проект Совета Европы стоит рассматривать как вмешательство в избирательные процессы суверенного государства. В беседе с RT он подчеркнул, что Грузия в данный момент нуждается в иной поддержке.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
совет европы, грузия, политика
совет европы, грузия, политика
СЕ профинансирует внедрение европейских стандартов при проведении выборов в Грузии
Мероприятия будут проведены до конца 2023-го, следующие парламентские и президентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik.
Совет Европы профинансирует внедрение европейских стандартов при проведении выборов в Грузии, сообщает RT.
Программу реализуют в 2023 году, а выборы назначены на 2024 год.
СЕ наймет специалистов, которые помогут реализовать проект "Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности избирательного процесса и избирательной практики в Грузии".
Общая сумма инициативы - 800 тысяч евро.
Из них 55 тысяч пойдут на тендер, победителю которого предстоит проводить тренинги по финансированию избирательных кампаний и партий, борьбе с дезинформацией, разрешению споров, связанных с выборами.
По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, проект Совета Европы стоит рассматривать как вмешательство в избирательные процессы суверенного государства. В беседе с RT он подчеркнул, что Грузия в данный момент нуждается в иной поддержке.