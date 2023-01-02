https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/takie-obstoyatelstva-taniya-o-glavnykh-politicheskikh-sobytiyakh-2022-goda-1043267257.html

Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года

Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года

Каким заполнился политический сезон 2022 года, как глобальные изменения повлияли на жизнь в Абхазии, и какая политическая фигура больше всего запомнится, в... 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T19:50+0300

2023-01-02T19:50+0300

2023-01-02T14:40+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/17/1043267104_0:17:3067:1742_1920x0_80_0_0_e8e2f8b2979267f0f33f6cf4aaba5436.jpg

Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года

Главным и серьезным событием года назвал Кан Тания начало специальной военной операции России на Украине. По его мнению, СВО изменило жизнь во многих странах. Кан Тания рассказал, что на его взгляд изменилось.Говоря о внутренней политике посол по особым поручениям МИД Абхазии отметил, что выборы в Парламент Абхазии, несомненно, важное событие в стране. Он также назвал новое лицо в политике.Каким видит политолог сотрудничество России и Абхазии, какое важное событие произошло для него лично, и чего ждать от 2023 года, можно узнать в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, аудио