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Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года
Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года
Каким заполнился политический сезон 2022 года, как глобальные изменения повлияли на жизнь в Абхазии, и какая политическая фигура больше всего запомнится, в... 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T19:50+0300
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Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года
Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года
Главным и серьезным событием года назвал Кан Тания начало специальной военной операции России на Украине. По его мнению, СВО изменило жизнь во многих странах. Кан Тания рассказал, что на его взгляд изменилось.Говоря о внутренней политике посол по особым поручениям МИД Абхазии отметил, что выборы в Парламент Абхазии, несомненно, важное событие в стране. Он также назвал новое лицо в политике.Каким видит политолог сотрудничество России и Абхазии, какое важное событие произошло для него лично, и чего ждать от 2023 года, можно узнать в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года

19:50 02.01.2023
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Такие обстоятельства: Тания о главных политических событиях 2022 года
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Каким заполнился политический сезон 2022 года, как глобальные изменения повлияли на жизнь в Абхазии, и какая политическая фигура больше всего запомнится, в эфире радио Sputnik своим мнениям поделился посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
Главным и серьезным событием года назвал Кан Тания начало специальной военной операции России на Украине. По его мнению, СВО изменило жизнь во многих странах. Кан Тания рассказал, что на его взгляд изменилось.
Говоря о внутренней политике посол по особым поручениям МИД Абхазии отметил, что выборы в Парламент Абхазии, несомненно, важное событие в стране. Он также назвал новое лицо в политике.
Каким видит политолог сотрудничество России и Абхазии, какое важное событие произошло для него лично, и чего ждать от 2023 года, можно узнать в аудиофайле.
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