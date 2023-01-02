https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/vsu-nanesli-udar-snaryadami-himars-raketami-po-makeevke-1043457129.html

ВСУ нанесли удар снарядами HIMARS ракетами по Макеевке

ВСУ нанесли удар снарядами HIMARS ракетами по Макеевке

Украинские военные выпустили четыре ракеты с фугасной головной частью, две из них удалось сбить. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T16:30+0300

2023-01-02T16:30+0300

2023-01-02T16:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР, погибли 63 человека, сообщило Минобороны.Министерство обороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

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