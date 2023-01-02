https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/zaderzhan-zhitel-abkhazii-podozrevaemyy-v-ubiystve-rossiyanina-1043457727.html

Задержан житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянина

Задержан житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянина

Руслан Трапш подозревается в убийстве 34-летнего россиянина Николая Тараканова. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T20:52+0300

2023-01-02T20:52+0300

2023-01-02T20:52+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_a58db915a5a2d8fbe21dae38a6042e8d.jpg

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Руслан Трапш задержан сотрудниками угрозыска 31 декабря, сообщает Генпрокуратура Абхазии.По данным следствия, 30 декабря 2022 года примерно в 22:20 в доме на улице Воронова в Сухуме Трапш выстрелил во входную дверь квартиры, убив 34-летнего россиянина Николая Тараканова.Орган предварительного расследования в ближайшее время направит в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

генеральная прокуратура абхазии, абхазия