https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/zaderzhan-zhitel-abkhazii-podozrevaemyy-v-ubiystve-rossiyanina-1043457727.html
Задержан житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянина
Задержан житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянина
Руслан Трапш подозревается в убийстве 34-летнего россиянина Николая Тараканова. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T20:52+0300
2023-01-02T20:52+0300
2023-01-02T20:52+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_a58db915a5a2d8fbe21dae38a6042e8d.jpg
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Руслан Трапш задержан сотрудниками угрозыска 31 декабря, сообщает Генпрокуратура Абхазии.По данным следствия, 30 декабря 2022 года примерно в 22:20 в доме на улице Воронова в Сухуме Трапш выстрелил во входную дверь квартиры, убив 34-летнего россиянина Николая Тараканова.Орган предварительного расследования в ближайшее время направит в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_58:0:1575:1138_1920x0_80_0_0_d86696d1957e516cfa43cce68a160021.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, абхазия
Задержан житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянина
Руслан Трапш подозревается в убийстве 34-летнего россиянина Николая Тараканова.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Руслан Трапш задержан сотрудниками угрозыска 31 декабря, сообщает Генпрокуратура Абхазии.
По данным следствия, 30 декабря 2022 года примерно в 22:20 в доме на улице Воронова в Сухуме Трапш выстрелил во входную дверь квартиры, убив 34-летнего россиянина Николая Тараканова.
Орган предварительного расследования в ближайшее время направит в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.