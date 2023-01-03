https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-4-yanvarya-1043461177.html

Часть Сухума останется без воды 4 января

Часть Сухума останется без воды 4 января

Из-за прорыва водопровода без воды останется восточная часть города и несколько сел Сухумского района. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T13:16+0300

2023-01-03T13:16+0300

2023-01-03T13:16+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e53dbaf12034187c1f85d38b73c1fa41.jpg

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 4 января, сообщает пресс-служба столичного водоканала.Неудобства связаны с прорывом водопровода в районе Верхнего Келасура.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости