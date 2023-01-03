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Часть Сухума останется без воды 4 января
Часть Сухума останется без воды 4 января
Из-за прорыва водопровода без воды останется восточная часть города и несколько сел Сухумского района. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T13:16+0300
2023-01-03T13:16+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 4 января, сообщает пресс-служба столичного водоканала.Неудобства связаны с прорывом водопровода в районе Верхнего Келасура.
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абхазия, новости
Часть Сухума останется без воды 4 января
Из-за прорыва водопровода без воды останется восточная часть города и несколько сел Сухумского района.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 4 января, сообщает пресс-служба столичного водоканала.
Подача воды будет прекращена с 00:00 до 18:00 в районах Кодорского шоссе, Турбазы, улиц Братьев Зантария, Апсильской, Чанба, селах Дзигута и Баслата.
Неудобства связаны с прорывом водопровода в районе Верхнего Келасура.